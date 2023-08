La caméra de ton Samsung Galaxy S23 a encore été améliorée avec sa dernière mise à jour

Si vous avez un Samsung Galaxy S23, S23+ ou S23 Ultra, vous devez vous dépêcher de mettre à jour vers la dernière version disponible

L’arrière du Samsung Galaxy S23 Ultra en couleur verte

La série Samsung Galaxy S23 pourrait être l’une des plus « accomplies » que la société sud-coréenne a lancées ces dernières années. Chacun des trois appareils de la famille offre d’excellents résultats depuis leur lancement, et l’entreprise continue de les améliorer avec chaque nouvelle mise à jour logicielle. La dernière a été récemment publiée et améliore encore davantage l’expérience avec ses caméras.

Comme l’explique SamMobile, il s’agit du correctif de sécurité d’août 2023, qui apporte plusieurs améliorations et nouvelles fonctionnalités axées sur la photographie aux Samsung Galaxy S23. Voyons-les toutes.

La mise à jour d’août arrive sur les Galaxy S23 avec des améliorations de l’appareil photo

La nouvelle version du logiciel a été publiée en début de mois dans certains pays et s’est progressivement étendue dans le monde entier. Actuellement, les modèles européens, y compris ceux commercialisés en France, reçoivent déjà la mise à jour de One UI contenant le correctif de sécurité d’août 2023.

En plus des améliorations de sécurité apportées par le correctif, la mise à jour d’août (qui pèse 1,2 Go) introduit quelques changements importants liés au fonctionnement des caméras. Voici les plus intéressants :

Nouveau mode de zoom 2X (disponible via le plugin Camera Assistant de Good Lock), qui utilise un recadrage du capteur principal pour offrir des images de qualité similaire à celles d’un zoom optique Améliorations de l’IA et de l’apprentissage profond dans le zoom numérique Mode vidéo portrait amélioré : les clips avec effets peuvent maintenant être enregistrés à 30 FPS (auparavant limité à 24 FPS) Améliorations du mode d’enregistrement Super Stable La caméra frontale offre maintenant une correction plus naturelle de la forme du visage Amélioration de la qualité d’image des photos prises en mouvement Correction du problème qui provoquait l’apparition de parties floues sur certaines photos

Les propriétaires d’un modèle de la série Galaxy S23 devraient recevoir la mise à jour avec le correctif d’août dans les prochaines heures sans avoir à faire quoi que ce soit. Dans le cas contraire, nous vous recommandons de suivre les étapes de notre guide pour mettre à jour n’importe quel téléphone Samsung vers la dernière version disponible.

