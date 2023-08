La grande usine du monde s’installe en Inde : c’est déjà le deuxième pays qui fabrique le plus de téléphones.

L’Inde est devenue le deuxième pays fabricant de téléphones mobiles au monde après 8 années de croissance continue, ce qui est une excellente nouvelle pour son marché.

L’Inde est désormais le deuxième pays fabricant de téléphones mobiles au monde.

La Chine est depuis longtemps le premier pays fabricant de téléphones mobiles au monde. Pendant longtemps, les principaux fabricants (y compris Samsung et Apple) ont fait confiance aux usines du géant asiatique pour la production de leurs téléphones, mais il semble que la tendance change en faveur des Indiens.

Selon les informations publiées par 91Mobiles, l’Inde est désormais le deuxième pays fabricant de téléphones mobiles au monde. Les expéditions de téléphones fabriqués sur le sous-continent asiatique ont dépassé les deux milliards d’unités, connaissant une croissance vertigineuse de 2014 à 2022.

L’Inde veut-elle ravir le trône à la Chine ?

Il est rapporté que la croissance de la fabrication de dispositifs est due à trois facteurs : une forte demande nationale, une augmentation de la culture numérique et un fort support du gouvernement indien. L’Inde occupe depuis longtemps la deuxième place sur les marchés mondiaux. Ils ont même leurs propres initiatives pour leur propre niche.

En réalité, en plus d’être le deuxième marché mondial, l’Inde souhaite s’opposer à iOS et Android et développer son propre système d’exploitation. Les Indiens sont conscients de leurs capacités et ont de grandes ambitions technologiques. De plus, compte tenu du grand nombre d’ingénieurs indiens, ils seraient capables de le faire.

Le fait est que la fabrication de smartphones en Inde n’a cessé de croître depuis 2014. Actuellement, 98% des téléphones utilisés dans le pays sont fabriqués sur son territoire. Apparemment, l’initiative gouvernementale lancée en 2014 pour augmenter la production en Inde a mieux fonctionné que prévu.

Tarun Pathak, chercheur de l’industrie mobile indienne chez Counterpoint Research, a déclaré ce qui suit à ce sujet :

De nombreuses entreprises implantent des unités dans le pays pour fabriquer des téléphones mobiles et des composants, ce qui entraîne une croissance des investissements, des emplois et du développement général de l’écosystème électronique. Le gouvernement souhaite capitaliser sur les schémas qu’il a mis en place pour faire de l’Inde un fabricant et un exportateur de semi-conducteurs. À l’avenir, il est très probable que nous assistions à une augmentation de la production, en particulier de smartphones, car l’Inde souhaite combler le fossé numérique entre les zones urbaines et rurales tout en essayant de devenir un acteur majeur de l’industrie de l’exportation.

Les plans de l’Inde sont très ambitieux, sans aucun doute. Nous verrons ce que l’avenir réserve à ce pays.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :