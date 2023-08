Chrome vous informera des raisons lorsque les extensions seront supprimées

Mise à jour de Google Chrome : Fonctionnalités de sécurité améliorées pour une expérience de navigation plus sûre

Pour faciliter cela, Chrome affichera les extensions appartenant à ces catégories dans une section dédiée « Vérification de sécurité » dans les paramètres de confidentialité et de sécurité. Lorsque les utilisateurs cliqueront sur « Vérifier », ils seront dirigés vers leurs extensions et auront la possibilité de désinstaller l’extension ou d’ignorer l’avertissement pour la conserver. Les extensions identifiées comme des logiciels malveillants seront automatiquement désactivées, comme dans les versions précédentes de Chrome.

En plus de cette amélioration de la sécurité, Google a également partagé une autre mise à jour pour Chrome. La société mettra automatiquement à niveau toutes les URL commençant par « http:// » vers la version plus sécurisée « https:// ». Cette mise à niveau garantit que le trafic des utilisateurs est crypté, même lorsqu’ils cliquent sur des liens qui utilisent explicitement « http:// ». Dans les cas où la mise à niveau échoue, Chrome reviendra à « http:// ». Ce changement est actuellement en phase de test dans Chrome 115, avec des plans pour le mettre en œuvre pour tous les utilisateurs dans un proche avenir.

De plus, Google prévoit d’introduire des avertissements en septembre pour le téléchargement de « fichiers à haut risque » lorsqu’ils sont connectés à un réseau non sécurisé. Ces avertissements visent à améliorer la sécurité des utilisateurs en les sensibilisant aux risques potentiels. Google a fourni une image d’exemple illustrant la façon dont ces avertissements apparaîtront.

En conclusion, Google apporte des mises à jour importantes liées à la sécurité à Chrome. La prochaine version comprendra un système d’alerte proactif pour les extensions non disponibles dans le Chrome Web Store, des mises à niveau automatiques vers des URL HTTPS sécurisées et des avertissements pour le téléchargement de fichiers à haut risque sur des connexions non sécurisées. Ces changements visent à offrir une expérience de navigation plus sûre aux utilisateurs de Chrome.

