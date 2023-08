Voici les jeux qui seront disponibles sur PS Plus Extra et Premium en septembre 2023.

Sony a déjà confirmé les jeux qui quitteront PS Plus Extra et Premium en septembre, parmi lesquels figuraient des titres comme Deathloop et plus encore.

Ce sont les jeux qui quitteront PS Plus Extra et Premium en septembre

Il n’y a pas si longtemps, Sony a révélé l’identité des nouvelles incorporations au catalogue de PlayStation Plus Extra et Premium pour ce mois d’août, auparavant ils avaient annoncé les titres qui ont atterri dans Essential, le niveau de base de l’abonnement au service de la société japonaise. En ce qui concerne les propositions qui ont été annoncées pour les niveaux Extra et Premium, elles sont déjà disponibles sur PS Plus, à l’exception de Sea of Stars, qui sera publié le 29 août, et de Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition, qui le sera le 28 août.

Par conséquent, le reste des jeux, tels que Moving Out 2, Destiny 2: The Witch Queen, Dreams et Lost Judgment, entre autres, peuvent déjà être appréciés depuis le service de Sony. Cependant, en plus des arrivées, nous devons également partager ceux qui seront les jeux vidéo qui quitteront PS Plus Extra et Premium au mois de septembre, car nous savons déjà quels titres partiront.

Voici la liste des jeux qui quitteront PS Plus Extra et Premium en septembre

Plusieurs médias ont déjà partagé les jeux qui quitteront PS Plus Extra et Premium en septembre 2023, plus précisément le 18 du neuvième mois de l’année. Cependant, l’un des titres qui quittera le service mentionné le fera avant cette date, la date choisie étant le 31 août. Le jeu en question qui sortira à la fin de ce mois sera Steep.

Les autres membres de la liste des départs de PS Plus Extra et Premium en septembre sont les jeux suivants : Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands – Standard Edition, Watch Dogs, Watch Dogs 2, Death end re;Quest 2, Deathloop, Chicory: A Colorful Tale, Through the Darkest of Times et Nidhogg 2. N’oubliez pas que tous ces titres quitteront le service le 18 septembre prochain, donc vous devez vous dépêcher si vous voulez jouer à l’un d’entre eux avant qu’ils ne quittent ledit service d’abonnement.

D’autre part, il convient de mentionner que récemment nous avons appris que certains des classiques disponibles dans PS Plus Premium peuvent désormais être achetés individuellement via le PS Store pour PS4 et PS5. Parmi ces titres, nous pouvons trouver Tekken 2, par exemple, la deuxième édition de la saga emblématique de combat.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :