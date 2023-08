Offre à moitié prix : la balance intelligente de Xiaomi qui vous pèse et mesure votre âge, votre graisse corporelle et 11 autres données

Nous avons dépassé août et cela indique que nous approchons de la fin de l’été. Et en septembre, avec le début de la nouvelle année scolaire, les salles de sport pleines et le retour au fitness sont aussi sûrs que les collections des kiosques à journaux.

Voulez-vous garder une trace de vos données corporelles? Cet appareil Xiaomi est idéal pour cela.

A première vue, la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 semble être une simple balance électronique pour mesurer votre poids. Mais il ne s’agit pas seulement de cela, car il s’agit d’une balance intelligente capable de vous donner votre poids et 12 autres données corporelles de votre propre corps.

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 – Puce de haute précision BIA, 13 données corporelles, Bluetooth 5.0, compatible Android/iOS, balance intelligente, application MiFit

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2

Depuis que les téléphones sont devenus intelligents, le composant ‘intelligent’ s’est emparé de notre vie quotidienne et même les balances de salle de bains sont devenues si sophistiquées qu’elles peuvent vous donner une lecture très complète de votre corps. Et c’est ce que fait la Mi Body Composition Scale 2, car cette balance est comme un petit centre biométrique.

Dotée d’un capteur en acier au manganèse de haute précision capable de détecter avec précision des variations aussi subtiles que 50 g, cette balance affiche ces données en kilogrammes, jin ou livres. Elle intègre une puce de mesure de graisse BIA de haute précision, capable de mesurer 13 mesures de composition corporelle:

Poids

Indice de masse corporelle (IMC)

Pourcentage de graisse corporelle

Masse musculaire

Taux d’humidité

Taux de protéines

Graisse viscérale

Métabolisme basal

Masse osseuse

Âge physique

Poids idéal

Type de corps

Score de santé

Suivez vos progrès et changements depuis votre téléphone mobile

La Mi Body Composition Scale 2 est équipée de Bluetooth 5.0 et d’une plage de mesure allant de 100 grammes à 150 kilos, et bien sûr, elle peut être connectée à votre téléphone mobile Xiaomi, POCO ou Redmi via l’application Mi Fit pour transférer les données vers votre smartphone et visualiser vos progrès à l’aide de graphiques de vos données et de vos changements corporels à tout moment et en tout lieu. Elle vous permet de voir clairement votre processus de transformation et d’élaborer des plans d’entraînement et des changements de régime en fonction de votre IMC (indice de masse corporelle).

Avec un prix de 29,99 euros, la Mi Body Composition Scale 2 est actuellement en promotion sur deux sites web, Mi.com et PcComponentes, où elle est toutes deux réduites à 19,99 euros.

