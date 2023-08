Gboard est sur le point d’évoluer : 4 nouveautés qui vont arriver sur le clavier de Google

Le clavier Gboard de Google se prépare à recevoir une vague de nouveautés avec ses prochaines mises à jour.

Gboard, l’application de clavier virtuel pour les appareils Android et iOS créée par Google

Bien qu’elle passe souvent inaperçue, elle est probablement l’une des applications les plus importantes que Google propose aux utilisateurs d’Android. Le clavier Gboard est l’un des plus utilisés par les personnes utilisant des appareils Android, et au fil des années, il a été mis à jour pour améliorer son fonctionnement et offrir une expérience plus satisfaisante.

Maintenant, nous savons que l’application de clavier de Google se prépare à une grande révolution avec de nouvelles fonctionnalités intéressantes qui arriveront au clavier au fil des semaines.

Les 4 meilleures nouveautés qui arriveront sur Gboard

Les changements ont été découverts par les personnes de 9to5Google en examinant le code source de l’application. Il a été découvert que l’application se prépare à inclure plusieurs nouvelles fonctionnalités, dont certaines vont tirer parti des dernières avancées dans le domaine de l’IA générative réalisées par Google. Les voici :

Écriture manuscrite avec stylet : une nouvelle fonctionnalité qui permettra d’utiliser un stylet pour écrire à main levée dans n’importe quel champ de texte. Elle inclura également la prise en charge de gestes tels que des cercles, des flèches ou des lignes, qui permettront de sélectionner, d’insérer ou de joindre du texte en utilisant l’écriture manuscrite.

Révision de texte avec IA générative : un outil qui utilisera l’IA générative pour réviser et corriger les textes écrits d’un seul toucher. Selon Google, cela aidera à corriger l’orthographe, la grammaire et la ponctuation des textes écrits.

: un outil qui utilisera l’IA générative pour réviser et corriger les textes écrits d’un seul toucher. Selon Google, cela aidera à corriger l’orthographe, la grammaire et la ponctuation des textes écrits. Stickers générés par IA : derrière le nom « Emogen » se cache une fonctionnalité qui permettra de générer des stickers d’emojis à partir de l’intelligence artificielle générative. Récemment, nous avons appris que WhatsApp travaille également sur une fonctionnalité similaire.

: derrière le nom « Emogen » se cache une fonctionnalité qui permettra de générer des stickers d’emojis à partir de l’intelligence artificielle générative. Récemment, nous avons appris que WhatsApp travaille également sur une fonctionnalité similaire. Changer le style du texte avec IA générative : une autre fonctionnalité qui tirera parti de l’IA générative pour améliorer les textes. Dans ce cas, il sera possible de changer le ton des messages entre plusieurs styles (formel, informel, proche…) d’un simple toucher. La société nous a déjà montré cet outil lors de la dernière conférence Google I/O 2023.

Ces nouveautés ont été découvertes cachées dans le code des dernières versions de Gboard, mais elles ne sont pas encore disponibles pour les utilisateurs du clavier. Petit à petit, elles devraient arriver aux utilisateurs avec le temps et l’arrivée des mises à jour.

