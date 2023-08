Oublie Canva: avec ce site web, tu peux créer un curriculum unique même si tu ne connais rien au design

Non seulement il peut automatiquement décrire des postes, mais il dispose également d’autres outils d’intelligence artificielle pour évaluer votre curriculum vitae

Choisissez parmi plusieurs modèles, puis remplissez-les à l’aide de l’IA

Vous n’êtes pas le seul à être bloqué lorsque vous devez rédiger un curriculum vitae. Quoi mettre dedans, quel modèle choisir et comment décrire nos compétences sont des questions très courantes, mais heureusement, nous pouvons utiliser Kickresume pour le compléter automatiquement. Ce site web est conçu pour créer des curriculum vitae grâce à l’intelligence artificielle. Voici comment ça fonctionne.

Utiliser l’IA pour décrire les emplois et autres outils

Kickresume est l’un des nombreux sites web gratuits qui vous aident à rédiger votre curriculum vitae, la différence par rapport aux autres est qu’il utilise l’IA. Il vous suffit de lui donner quelques informations pour qu’elle analyse vos emplois, décrive de quoi il s’agit et remplisse vos compétences, en écrivant comme s’il s’agissait de ChatGPT-4. Votre seule tâche consiste à lui fournir votre nom et vos informations personnelles, et à choisir le modèle qui vous plaît le plus.

Kickresume

Avant de l’utiliser, vous devez savoir comment ça marche. Lorsque vous y accédez, vous devrez vous inscrire. C’est un processus très simple et facile où vous devrez simplement entrer votre adresse e-mail, ce n’est pas l’un de ces sites qui vous demandent beaucoup d’informations. Une fois que vous l’avez fait, Kickresume vous demandera votre nom et votre dernier poste de travail. Ensuite, vous devrez choisir le modèle et remplir les informations manquantes.

Ensuite, vous arriverez au tableau de rédaction, où vous devrez effectivement remplir les informations, mais l’IA vous fournira d’autres outils qui vous seront utiles. À ce stade, le site se divise en plusieurs sections. Vous remplissez les champs d’informations dans la section Remplir, où vous pouvez utiliser l’IA pour rédiger des descriptions, des compétences ou des points forts. Il est possible de changer de modèle et d’en choisir un autre dans la section Design.

Par ailleurs, nous pouvons également nous préparer à des entretiens d’embauche, évaluer la qualité de notre curriculum vitae et consulter un conseiller. Tout cela est possible grâce à l’intelligence artificielle, qui effectuera les tâches précédentes automatiquement. Dans le premier cas, il nous dira comment l’améliorer, dans le deuxième cas, il nous montrera des questions possibles (et leurs réponses respectives) lors d’entretiens d’embauche, et le conseiller nous indiquera quelles compétences nous devons améliorer pour accéder au poste souhaité. Tout cela se trouve dans la section Outils avec IA.

Une fois que nous sommes satisfaits de notre curriculum vitae, nous pouvons le télécharger ou le partager sur Linkedin ou d’autres réseaux sociaux. Pour le télécharger, allez dans la section Télécharger et choisissez le format dans lequel vous souhaitez l’enregistrer. Si vous souhaitez le partager, allez dans la section et choisissez le réseau social ou la plateforme sur laquelle vous souhaitez le faire.

Enfin, Kickresume n’est actuellement disponible qu’en anglais, il vous faudra donc remplir certains champs manuellement ou [utiliser un traducteur web de confiance] (https://www.Netcost-security.fr/Netcost-security.fr/google/traductor-google). Il est également important de signaler que des plans payants sont disponibles, ce qui nous donne accès à des fonctionnalités exclusives, la plupart d’entre elles utilisant l’IA. Vous pouvez payer 60€ par an, 36€ pour 3 mois ou 19€ par mois.

