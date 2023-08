Adieu aux dictionnaires en ligne : le dernier de Google bouleversera Internet

Lire est du passé. Maintenant Google vous fera des résumés avec une IA.

Google continue de travailler sur l’ajout de nouvelles fonctionnalités grâce à l’Intelligence Artificielle

Cela peut sembler un peu étrange, mais Google vous permettra de lire des résumés des articles que vous consultez sur Internet créés par sa propre IA. Elle est encore en version bêta, mais elle est déjà disponible via le système Google Labs. Dans ce service où Google teste différentes fonctionnalités, la plus récente est celle d’ une IA qui résume les actualités du web.

Améliorations de la productivité pour l’utilisateur

Ce système, tel qu’il a été présenté par Google sur son blog, a pour objectif de condenser les informations des contenus que nous consultons via Google, et ainsi faciliter nos recherches grâce à cette IA. Cette fonctionnalité qui est en phase de test pourrait être disponible pour tous les utilisateurs de Google à l’avenir.

« Nous pensons que ces capacités peuvent être particulièrement utiles lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau ou de complexe, mais elles peuvent également être utiles pour d’autres tâches telles que la recherche d’une recette de cuisine ou la recherche d’un achat important », déclare Google sur son blog concernant la manière dont nous pourrons tirer parti de l’utilisation de cette IA.

Les recherches SGE

Il s’agit de l’outil phare, celui qui est chargé de condenser et résumer les informations des contenus auxquels nous accédons. Pour l’activer, en plus de faire partie de la sélection des utilisateurs de Google Labs, il faudra accéder à l’article qui nous intéresse. À l’intérieur, nous pourrons alors demander à l’IA de traiter les informations disponibles dans le texte et de nous fournir sous forme de résumé les idées clés qui s’y trouvent.

À une époque où les contenus en ligne sont la principale source d’information pour la plupart des gens, l’existence d’outils de ce type permettra aux utilisateurs de s’informer de manière plus efficace et productive. De plus, cette utilisation de l’IA ne nuit ni aux médias numériques ni aux sites web créateurs de contenu, car les utilisateurs continueront d’accéder aux actualités, même si Google les résume.

Google a tendance à aider les utilisateurs en termes d’amélioration de la qualité de vie, et l’un des services sur lesquels il travaille le plus dans ce sens est Gmail. En réalité, nous vous donnons ici quelques conseils pour améliorer votre utilisation de Gmail, car le courrier électronique fait partie de la vie de tout utilisateur.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :