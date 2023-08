Xiaomi change d’avis : ce mobile à succès continuera de recevoir de nouvelles mises à jour de MIUI.

Xiaomi a mis à jour sa liste d’appareils sans support pour retirer l’un de ses modèles les plus populaires.

Finalement, le Redmi Note 9 Pro continuera à recevoir des mises à jour systèmes et de sécurité

Très souvent, nous devons annoncer de bonnes nouvelles lorsque Xiaomi met à jour sa liste de smartphones et tablettes qui ne bénéficient plus de support, mais aujourd’hui est l’un de ces jours. Habituellement, lorsque la marque de Pékin met à jour cette liste, elle le fait pour ajouter de nouveaux modèles. Cependant, pour la première fois depuis longtemps, aujourd’hui la marque a fait le mouvement inverse : elle a retiré de la liste un modèle qui continuera finalement à recevoir de nouvelles versions de MIUI.

Et il ne s’agit pas de n’importe quel modèle : il s’agit de l’un des smartphones Redmi les plus populaires de ces dernières années.

Le Redmi Note 9 Pro continuera à recevoir des mises à jour logicielles

Le modèle choisi par Xiaomi pour continuer à recevoir des mises à jour, malgré la décision précédente, est le Redmi Note 9 Pro. Ce dispositif, sorti sur le marché il y a plus de deux ans déjà, avait récemment mis fin à sa période de support, mais la société aurait décidé de continuer à développer de nouvelles versions logicielles pour cet appareil, comme nous avons pu le découvrir grâce au portail XiaoMiui.

Aujourd’hui, le Redmi Note 9 Pro reste l’un des téléphones Redmi les plus utilisés dans le monde entier, et compte tenu de sa grande popularité, le fait que Xiaomi décide de ne pas lui fournir de mises à jour de sécurité pourrait mettre en danger un grand nombre d’utilisateurs.

Bien que le Redmi Note 9 Pro ait été retiré de cette « liste de la mort », d’autres modèles des familles Redmi 9 et Redmi Note 9 sont toujours présents, ce changement de stratégie ne s’appliquant ainsi qu’à la version la plus avancée de la série.

Il faudra toutefois voir pendant combien de temps Xiaomi décide de continuer à prendre en charge cet appareil. La marque dispose d’un catalogue de produits parmi les plus larges de toute l’industrie et tôt ou tard, elle sera contrainte d’abandonner ses anciens appareils pour se concentrer sur les modèles les plus récents.

