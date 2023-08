Meilleurs smartphones à moins de 500 $ – août 2023

Si vous recherchez un excellent téléphone qui ne coûte pas cher, vous avez de la chance car il existe des appareils incroyables qui offrent des fonctionnalités haut de gamme pour moins de 500 $. Jetons un coup d’œil aux meilleurs smartphones dans cette fourchette de prix !

Meilleurs smartphones à moins de 500 $

1. Redmi K60 Ultra

Commençons la liste avec le Redmi K60 Ultra, lancé il y a quelques jours. Le K60 Ultra est actuellement le smartphone Android le plus puissant au monde grâce à son processeur MediaTek Dimensity 9200+ (1,77 million sur AnTuTu). Le téléphone est également doté de jusqu’à 24 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.0.

Le Redmi K60 Ultra arbore un superbe écran, soit un écran pOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 1220 x 2712 pixels et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. L’écran dispose également d’un capteur d’empreintes digitales intégré et d’un découpage en poinçon pour la caméra selfie de 20 MP.

De plus, le téléphone Redmi dispose d’une configuration de triple caméra arrière avec un appareil photo principal de 50 MP avec OIS, un appareil photo ultra grand-angle de 8 MP et un appareil photo macro de 2 MP.

Le Redmi K60 Ultra possède une grande batterie de 5000 mAh qui peut être rapidement chargée avec une charge rapide de 120 W. Il est également équipé d’un émetteur infrarouge et est le premier smartphone Redmi à bénéficier d’une classification IP68, ce qui indique qu’il est résistant à la poussière et à l’eau jusqu’à 1,5 mètre pendant 30 minutes.

2. iQOO Neo8 Pro

Ensuite, nous avons l’iQOO Neo8 Pro qui est également équipé d’un puissant processeur MediaTek Dimensity 9200+, bien qu’il en offre moins de performances. La puce est associée à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage.

L’iQOO Neo8 Pro dispose d’un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution QHD, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une modulation de largeur d’impulsion (PWM) de 2160 Hz.

Le dispositif dispose également d’un système de caméra remarquable. Il est équipé d’un appareil photo principal de 50 MP avec OIS et Pixel Shift et d’un appareil photo ultra grand-angle de 8 MP pour capturer davantage de l’environnement. Pour les selfies, il dispose d’un appareil photo frontal de 16 MP.

L’iQOO Neo8 Pro est équipé d’une grande batterie de 5000 mAh qui prend en charge une charge rapide de 120 W et dispose d’un émetteur infrarouge.

Meilleurs smartphones à moins de 500 $

3. POCO F5 Pro

Ensuite, nous avons le POCO F5 Pro, un smartphone abordable qui offre des performances et une qualité élevées. Le téléphone POCO est alimenté par une puce Snapdragon 8+ Gen1, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il dispose également d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz.

Le département photo du POCO F5 Pro comprend un capteur principal de 64 MP, une lentille ultra grand-angle de 8 MP et une lentille macro de 2 MP à l’arrière. À l’avant, il dispose d’un appareil photo selfie de 16 MP.

L’autonomie de la batterie du POCO F5 Pro est également impressionnante car il est équipé d’une batterie de 5160 mAh qui peut être chargée avec une charge rapide de 67 W ou une charge sans fil de 30 W. Le téléphone dispose également de fonctionnalités supplémentaires, telles qu’une prise casque de 3,5 mm et un émetteur infrarouge.

Meilleurs smartphones à moins de 500 $

4. Google Pixel 7a

Le Google Pixel 7a est un excellent choix pour les amateurs d’Android pur. Le smartphone est doté du puissant processeur Google Tensor G2, associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le dispositif Google arbore ensuite un écran OLED de 6,1 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement fluide de 90 Hz et un taux d’échantillonnage tactile rapide de 240 Hz.

Le Pixel 7a excelle également en photographie grâce à son capteur principal Sony IMX800 de 64 MP avec OIS et à un capteur ultra grand-angle de 13 MP. La caméra frontale est un capteur de 13 MP avec une lentille de 20 mm (ultra grand-angle).

Enfin, le smartphone est doté d’une batterie de 4385 mAh qui prend en charge la charge rapide avec le chargeur filaire 18W et la charge sans fil 7,5W. Il dispose également d’un émetteur infrarouge.

Meilleurs smartphones à moins de 500 $

5. Vivo S17 Pro

Enfin, dernière mais non des moindres, une autre excellente option pour moins de 500 $ est le Vivo S17 Pro. Le smartphone fonctionne sous le processeur MediaTek Dimensity 8200, avec 8 Go ou 12 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go d’espace de stockage.

Le Vivo S17 Pro dispose d’un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution de 1260 x 2800 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le département photo du Vivo S17 Pro est également impressionnant, avec une configuration de double caméra arrière composée d’un capteur principal de 50 MP et d’un capteur téléobjectif de 12 MP avec un zoom optique 2x. À l’avant, il y a un appareil photo selfie de 50 MP.

Le Vivo S17 Pro est équipé d’une grande batterie de 4600 mAh qui peut durer toute une journée d’utilisation modérée. La batterie prend également en charge la charge rapide avec le chargeur filaire 80W .

Jetez un œil à notre liste des produits à moins de 300 $ si vous avez un budget plus serré !

Actualité mobile et vidéo du moment