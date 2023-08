Magnifiques nouvelles : Xiaomi fait marche arrière et retire le Redmi Note 9 Pro de la liste des téléphones qui ne seront plus mis à jour.

Xiaomi lance une bonne poignée de téléphones chaque année et il est difficile de suivre leur trace, surtout parce que les mises à jour n’arrivent pas de manière uniforme à tous. Mais pour le faire, nous avons à notre disposition un outil magnifique, la célèbre liste EOS de la marque chinoise. Une liste qui change constamment et qui montre quels modèles fabriqués par Xiaomi ne recevront plus de mises à jour officielles.

C’est sur cette liste que nous vérifions quels téléphones mobiles de leurs différentes marques (Xiaomi, Redmi ou POCO) atteignent la fin de leur durée de vie, du point de vue des mises à jour. Et lors de sa dernière mise à jour, quelque chose d’insolite s’est produit. Ce n’est pas qu’il y ait de nouveaux téléphones, c’est qu’un téléphone qui y figurait déjà a disparu. Le Redmi Note 9 Pro a « ressuscité ».

Le Redmi Note 9 Pro fait son retour

Comme nous l’avons dit, Xiaomi a mis à jour la liste des téléphones mobiles qui cesseront d’avoir un service et le Redmi Note 9 Pro en a disparu. Nous parlons d’un téléphone mobile lancé en 2020 en France et qui, il y a quelques mois, en avril de cette année, a été mis à jour vers MIUI 14. Cela devait être sa dernière mise à jour, laissant le téléphone avec Android 12 et sans passer à Android 13.

La disparition du Redmi Note 9 Pro de la liste EOS de Xiaomi n’indique pas nécessairement que le téléphone recevra MIUI 15 ou passera à Android 13, mais qu’il devrait au moins recevoir une autre mise à jour. Probablement un patch de sécurité plus récent qui lui permettra de prolonger sa durée de vie. Cela peut faire partie d’une stratégie visant à augmenter la compétitivité des modèles de la marque dans les segments moyens d’un marché de plus en plus saturé, bien qu’il n’y ait rien d’officiel à ce sujet.

Ce que nous savons, c’est qu’il y a quelques jours à peine, le Redmi Note 9 Pro avait plus que certifié la fin de sa durée de vie et maintenant il semble que tout va être prolongé un peu plus. Nous serons attentifs pour voir ce qui se passera avec la prochaine mise à jour du modèle afin d’en savoir plus sur ce changement de stratégie. Mais surtout, nous serons attentifs au cas où la même chose se produirait avec d’autres modèles inclus dans la liste.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :