Xiaomi baisse le prix d’une tablette que nous adorons : Snapdragon 860 et 11 pouces pour 120 euros de moins.

Xiaomi veut que vous profitiez au quotidien de l’une des meilleures tablettes Android du marché et, pour cela, il réduit le prix de sa Xiaomi Pad 5 pendant quelques jours. Nous parlons d’une tablette qui, personnellement, nous adorons pour son grand écran, sa grande puissance et sa bonne autonomie. Grâce à la réduction de 120 euros qu’elle bénéficie actuellement, vous pouvez vous procurer cette Xiaomi Pad 5 à un prix incroyable, seulement 279,99 euros sur la boutique officielle de Xiaomi.

Pour obtenir la Xiaomi Pad 5 à ce prix révolutionnaire, vous devez appliquer le coupon de 20 euros disponible sur la boutique. Cliquez sur « Coupon : 20,00 € de réduction » puis, sous le coupon de 20 euros, sur « Obtenir maintenant ». Ainsi, lorsque vous procéderez à l’achat, la réduction sera automatiquement appliquée. Le coupon est destiné aux nouveaux utilisateurs, mais vous pouvez vous inscrire avec un nouveau compte pour y accéder. Au fait, veuillez noter que cette offre ne sera disponible que jusqu’à la fin du vendredi 18 août.

La Xiaomi Pad 5 est en vente dans d’autres stores, mais vous ne la trouverez nulle part aussi bon marché que sur la boutique Xiaomi. Par exemple, sur AliExpress Store, elle descend jusqu’à 304 euros, tandis que sur Amazon, elle descend jusqu’à 308 euros. En nous basant sur notre propre analyse de cette Xiaomi Pad 5, nous vous expliquons pourquoi vous ne vous tromperez pas en l’achetant.

Le principal atout de cette Xiaomi Pad 5 est le processeur Qualcomm Snapdragon 860, car sa grande puissance facilite l’utilisation de la tablette pour effectuer n’importe quelle tâche. Par exemple, vous pouvez naviguer sur le navigateur, regarder des séries, accéder aux réseaux sociaux, prendre des notes en classe, jouer ou éditer des images sans problème. Certaines tâches seront plus faciles avec l’utilisation du stylet optique de Xiaomi, compatible avec cette tablette et un accessoire très utile.

Vous verrez les images en grand sur un écran qui présente les caractéristiques suivantes : 11 pouces, technologie LCD, résolution 2,5K (2560 x 1600 pixels), taux de rafraîchissement de 120 hertz et compatibilité avec Dolby Vision et HDR10. Tout cela se traduit par des images de très bonne qualité, c’est pourquoi c’est une bonne tablette pour consommer du contenu multimédia. Il convient également de souligner la performance exceptionnelle des quatre haut-parleurs avec Dolby Atmos, le son qu’ils émettent est très, très bon.

Un autre point positif de cette Xiaomi Pad 5 est le bon comportement de sa batterie de 8 720 mAh, avec laquelle il vous sera facile de profiter de deux journées complètes d’autonomie avec une utilisation normale. Comme toujours, l’autonomie finale dépend de l’utilisation personnelle de chaque utilisateur. Au fait, la batterie prend en charge la charge rapide de 33 W, mais le chargeur inclus dans la boîte est de 22,5 W. Par conséquent, vous devrez vous procurer un chargeur de 33 W si vous voulez profiter pleinement de la charge rapide.

Cette Xiaomi Pad 5, qui voit son prix baisser, est équipée de 6 Go de RAM, de 128 Go de stockage interne et de la mise à jour disponible vers MIUI 14 basé sur Android 13. Par ailleurs, il est important de souligner que vous pouvez également l’utiliser pour prendre des photos, des vidéos et des appels vidéo. Pour cela, elle dispose d’un appareil photo arrière de 13 mégapixels et d’un appareil photo frontal de 5 mégapixels qui sont entièrement à votre disposition.

Enfin, nous pouvons également saluer le fait que la tablette Xiaomi dispose d’un design moderne, robuste et confortable qui nous a laissé une très bonne impression. Sans aucun doute, elle fait partie des meilleures tablettes que vous pouvez acheter, maintenant à seulement 279,99 euros si vous profitez de l’offre de la boutique officielle de Xiaomi. N’oubliez pas que cette offre n’est disponible que jusqu’à la fin du vendredi 18 août, ne la manquez pas si vous voulez vous procurer une tablette de haute qualité.

