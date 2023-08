iOS 17.1 : Apple serait déjà en train de tester ses nouvelles fonctionnalités

Des preuves suggèrent qu’Apple serait déjà en train de tester les fonctionnalités que nous verrons dans iOS 17.1.

Apple testerait les fonctionnalités d’iOS 17.1

La version d’iOS 17 a été présentée en juin dernier avec des nouveautés intéressantes telles que de nouvelles fonctionnalités dans l’application Messages, des cartes de contact, NameDrop, des améliorations sur Safari, sur le Spotlight et bien d’autres petits détails qui améliorent l’expérience des utilisateurs. Cependant, il semblerait que la société teste déjà les fonctionnalités d’iOS 17.1, avant même la sortie d’iOS 17.

Bien que nous soyons encore en phase bêta, rappelons qu’Apple a publié la sixième version cette semaine avec deux changements très importants. Apple serait déjà en train de tester en interne la version d’iOS 17.1, tout en préparant iOS 16.7 pour la sortir au public le mois prochain en septembre, la dernière de ce système d’exploitation.

Les premières fonctionnalités d’iOS 17.1 seraient déjà en cours de test

D’après 9to5mac, ils ont été les premiers à révéler cette information. Comme l’indique le média, ils ont détecté du trafic Web provenant de dispositifs exécutant iOS 17.1 grâce à Google Analytics. Cependant, ils n’ont trouvé aucun appareil exécutant iOS 16.7, ce qui est une autre rumeur qui circule actuellement.

Il faut garder à l’esprit qu’il est normal qu’Apple teste déjà cette version du système d’exploitation, même s’il semble trop tôt. Rappelons que lors du lancement d’iOS 17, nous ne verrons pas toutes les fonctionnalités présentées lors de la WWDC 23, telles que : l’application Journal, les listes collaboratives d’Apple Music ou le fonctionnement d’AirDrop via Internet.

Il faut également noter que iOS 16.1 a été publié le 24 octobre 2022, environ un mois après la sortie de la version officielle d’iOS 16. Il est donc possible que les mêmes délais soient respectés avec iOS 17, avec une version officielle publiée la semaine du 18 septembre et la version suivante à la fin du mois d’octobre.

D’autre part, il semble qu’Apple lancera également la dernière version d’iOS 16, iOS 16.7 début septembre. Cela est logique car rappelons que les iPhone 8 et iPhone X ne pourront pas être mis à jour vers iOS 17 et qu’ils voudraient peut-être que leur dernière version soit la plus proche de la nouvelle. On ne sait pas exactement quand cela se produira, mais on s’attend à ce que ce soit avant le 15 septembre.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :