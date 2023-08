iPhone 15 et iPhone 15 Pro : Apple a déjà fait le premier pas pour les lancer

Apple enregistre officiellement le numéro de modèle de l’iPhone 15 dans une base de données indienne.

iPhone 15 : son numéro de modèle aurait déjà été enregistré

Nous sommes à moins d’un mois de la présentation des nouveaux iPhone par Apple, ce qui indique qu’ils doivent tout préparer pour que le lancement soit un véritable succès. Le bruit court qu’ils seront présentés le mardi prochain, le 12 septembre, avec une sortie prévue le vendredi 22 septembre, et la société aurait déjà enregistré ce qui semble être les nouveaux iPhone 15 et iPhone 15 Pro.

En effet, la société fabriquerait ses nouveaux iPhone en Inde. Et c’est là que réside la clé. Des enregistrements officiels du numéro de modèle des prochains iPhone 15 et 15 Pro ont été trouvés, une étape préalable à la sortie d’un appareil que Apple effectue toujours à cette période de l’année.

iPhone 15 : Apple enregistre officiellement son numéro de modèle

Comme le souligne MySmartPrice, la société à la pomme aurait enregistré un nouveau modèle d’iPhone auprès des autorités indiennes. En effet, selon cette source, un nouveau smartphone d’Apple portant le numéro de modèle A3904 serait apparu cette semaine dans la base de données de l’Office des normes indien. Le registre ne précise cependant pas de quel modèle il s’agit, mais s’il s’agit d’un smartphone Apple, il est très probable que ce soit l’un des iPhone 15.

Ces informations ont été confirmées par 9to5mac, qui affirme qu’il s’agit d’un numéro de modèle valide et que, par conséquent, Apple se préparerait déjà pour l’événement de présentation des nouveaux iPhone. En effet, il y a un an, la même chose s’est produite, un nouveau smartphone d’Apple a été enregistré dans la même base de données indienne à cette période. Un smartphone qui s’est avéré être l’iPhone 14 et qui a ensuite été mis à jour avec les autres modèles.

De plus, il convient également de noter qu’un numéro de modèle enregistré a été répertorié comme compatible dans l’une des versions bêta d’iOS 16. Par ailleurs, un numéro appartenant au nouvel étui des AirPods Pro de deuxième génération, qui serait présenté aux côtés des nouveaux iPhone et qui ajouterait la connectique USB-C, a également été trouvé.

Quoi qu’il en soit, il est clair que la société se prépare déjà pour son grand événement qui aura lieu le mois prochain. En plus des iPhone 15, elle présentera également une nouvelle Apple Watch Series 9 qui viendrait dans une nouvelle couleur rose, une Apple Watch Ultra en noir, ainsi que l’étui des AirPods mentionné précédemment, des accessoires pour les iPhone, et l’annonce officielle du lancement d’iOS 17.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :