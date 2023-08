Le bouchon le plus étrange de San Francisco a été causé par des voitures sans conducteur.

Les taxis robots ont récemment été approuvés à Los Angeles

Les embouteillages à San Francisco ne sont pas une nouveauté | Image : Curbed

San Francisco a le douteux privilège d’être la cinquième ville du monde ayant le plus de problèmes de trafic. Il est vrai que sa géographie montagneuse et divisée en îles ne facilite pas les choses, car établir un système de transport en commun est compliqué, tout comme se déplacer dans une ville divisée en plusieurs sections par une immense rivière. Les embouteillages sont constants et les solutions de mobilité alternative, telles que les vélos électriques du futur ou les nouveaux vélos dotés de caractéristiques déterminantes pour ces villes vallonnées, ne fonctionnent pas aussi bien qu’on pourrait l’espérer.

C’est pourquoi l’utilisation de voitures électriques sans conducteur a été privilégiée pour répondre aux besoins des utilisateurs. Ainsi, depuis les entreprises de mobilité, on a pleinement soutenu ce type de véhicules lorsque l’État de Californie (auquel appartient San Francisco) a finalement décidé de dér

