Aperçu Insider de Windows 11, build 25931, propose le support des Emoji Unicode 15 et plus encore

Aujourd’hui, Microsoft a déployé une nouvelle mise à jour de l’aperçu Windows 11 dans le canal Canary pour les testeurs. La dernière version de prévisualisation apporte le support des Emojis Unicode 15, un meilleur accès vocal et plusieurs améliorations. Lisez la suite pour tout savoir sur la nouvelle mise à jour Windows 11 Insider Preview Build 25931.

Microsoft déploie la dernière version dans le canal Canary avec le numéro de version de build 25931.1000 (rs_prerelease) de Windows 11 Insider Preview. La mise à jour est déjà disponible au téléchargement pour les utilisateurs du programme Windows Insider exécutant le canal Canary. C’est une petite mise à niveau incrémentielle que vous pouvez installer rapidement sur votre PC.

En ce qui concerne les changements, la dernière version progressive apporte la prise en charge des Emoji Unicode 15 dans le canal Canary. Cela permet aux utilisateurs de voir, rechercher et insérer de nouveaux emoji à partir du panneau d’emoji. La prochaine modification vous permet d’utiliser Voice Access dans plus d’endroits, y compris l’écran de verrouillage. Oui, vous pouvez utiliser votre voix pour vous connecter à votre système. La localisation DC n’utilisera plus la découverte basée sur NetBIOS\WINS\mailslot par défaut avec la mise à jour d’aujourd’hui. Vous pouvez en savoir plus dans les notes de version.

Windows 11 Insider Preview Build 25931 – Changements et Améliorations

Général Date d’expiration des versions Insider Preview : La date d’expiration des versions Insider Preview diffusées dans le canal Canary a été mise à jour au 15/09/2024 à partir de la version 25931. Assurez-vous d’être à jour avec la dernière version dans le canal Canary. En plus de l’application Appareil photo et de Cortana, les applications Photos, People et le client Bureau à distance (MSTSC) peuvent être désinstallées.

Explorateur de fichiers Ajout de plus de champs à afficher dans le volet de détails, y compris les dimensions de l’image pour les images, le nombre de pages pour les fichiers .docx, l’espace utilisé et les informations libres pour les lecteurs, et bien d’autres.

Éclairage dynamique Vous pouvez désormais synchroniser instantanément la couleur d’accentuation de votre Windows avec les appareils qui vous entourent grâce à l’option « Correspondre à la couleur d’accentuation de mon Windows » dans les « Effets » pour l’éclairage dynamique via Paramètres > Personnalisation > Éclairage dynamique.

Windows Spotlight Après une mise à jour du système d’exploitation, dans certains cas, tels que l’utilisation de l’arrière-plan Windows 11 par défaut ou d’une couleur unie, Windows Spotlight peut être activé pour vous. Si vous décidez de ne pas activer Windows Spotlight, vous pouvez le désactiver et lors des futures mises à jour du système d’exploitation, il ne devrait pas être activé pour vous à moins que vous ne choisissiez de réactiver l’expérience.

Corrections des problèmes connus Nous avons corrigé un problème majeur où vous ne pouviez plus vous connecter via SMB à un périphérique de stockage tiers en utilisant des informations d’identification d’invité (aucun nom d’utilisateur ou mot de passe).



Si votre PC exécute Windows 11 avec le canal Canary dans le programme Windows Insider Preview, vous pouvez installer la nouvelle version de prévisualisation sur votre système. Vous pouvez vérifier la nouvelle mise à jour en visitant Paramètres > Mise à jour de Windows > Rechercher des mises à jour.

