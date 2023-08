La meilleure expérience Android pour seulement 330 euros : ce Google Pixel est l’achat le plus intelligent du moment

Vous économisez plus de 130 euros en achetant un téléphone portable au design compact avec des performances et des caméras haut de gamme.

Le système de caméras est l’un des points forts de ce Google Pixel qui fait baisser son prix.

Les semaines que nous avons passées à analyser le Google Pixel 6a nous ont permis de confirmer qu’il s’agit d’un téléphone portable de qualité magnifique, exceptionnelle. En réalité, bien qu’il appartienne à la gamme moyenne, ses performances sont dignes de la gamme haute. À sa qualité s’ajoute maintenant une remise de 130 euros qui rend son achat irrésistible si vous voulez dépenser environ 300 à 350 euros pour votre nouveau téléphone. En particulier, le Pixel 6a chute jusqu’à 327 euros sur AliExpress, un prix imbattable compte tenu de sa qualité.

Ce smartphone de Google est disponible dans une seule version dont le prix de vente conseillé est de 459 euros, c’est pourquoi vous économisez plus de 130 euros si vous l’achetez maintenant. Comme il s’agit d’AliExpress, l’expédition est gratuite, elle est effectuée depuis la France et elle arrivera chez vous en quelques jours seulement. Le Google Pixel 6a est beaucoup plus cher sur Amazon et dans la boutique Google, où vous pouvez le trouver pour 349 euros.

L’expérience avec ce terminal nous a permis de découvrir qu’il s’agit d’un téléphone extrêmement confortable à utiliser, avec la puissance nécessaire pour exécuter n’importe quelle application et un système photographique qui n’a rien à envier à celui des téléphones portables plus chers. En somme, il vous offrira des performances spectaculaires accompagnées de la meilleure expérience Android du marché.

Achetez le Google Pixel 6a avec une économie de 130 euros

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles l’achat de ce Google Pixel 6a est très intelligent en ce moment. Tout d’abord, parce que son écran de seulement 6,1 pouces en réalité l’un des meilleurs téléphones portables compacts du marché. Son utilisation est très, très confortable, tant lorsque vous le tenez dans vos mains que lorsque vous le mettez dans votre poche. Gardez à l’esprit qu’il ne pèse que 178 grammes, vous ne le sentirez même pas. Au fait, AliExpress vous donne la possibilité de choisir entre le modèle de couleur noir, vert et blanc.

Revenons à l’écran pour vous dire que, en plus de cette taille de 6,1 pouces, il a une technologie AMOLED et une résolution Full HD+ avec une netteté de 429 pixels par pouce. Selon nos tests, l’écran du Google Pixel 6a est de bonne qualité, avec une bonne netteté et une reproduction précise des couleurs. Au fait, le lecteur d’empreintes digitales est situé sur cet écran, ce qui vous permettra de déverrouiller rapidement le terminal.

La puissance est assurée par le Google Tensor, un processeur qui nous enchante en offrant des performances de haut niveau. Cela indique que vous pourrez utiliser le Pixel 6a pour toutes les applications, y compris les jeux et les éditeurs vidéo. Avec ce téléphone portable, vous pourrez également vous connecter aux réseaux 5G, tout en étant le premier à profiter des nouveautés d’Android. Il bénéficie de 3 ans de mises à jour Android – jusqu’à Android 15 – et de 5 ans de mises à jour de sécurité.

En analysant le Google Pixel 6a, nous avons également été impressionnés par la qualité de son système de caméras. À l’arrière, il est équipé d’une lentille principale et d’une autre grand angle, chacune de 12 mégapixels, tandis que la caméra frontale est de 8 mégapixels. Nous pouvons dire que la qualité des photos est admirable, tant en termes de netteté que de reproduction des couleurs, même la nuit.

➡️ Voir l’offre Google Pixel 6a

En ce qui concerne la batterie, le Pixel 6a n’a aucun problème pour dépasser la journée d’autonomie avec une utilisation normale. Si vous n’êtes pas très exigeant dans votre utilisation, vous pourrez même obtenir une journée et demie d’autonomie. La charge rapide prise en charge par le smartphone est de 18W, bien que le chargeur ne soit pas inclus dans la boîte. Vous pouvez utiliser un chargeur que vous avez déjà chez vous ou en acheter un nouveau pour profiter de ces 18W de puissance.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

Il ne fait aucun doute que le Google Pixel 6a est l’un des meilleurs téléphones portables de gamme moyenne que vous pouvez acheter en ce moment. Il est beau et confortable, il a une puissance suffisante, il prend de très bonnes photos et sa batterie tient sans problème. À tout cela s’ajoute une remise de plus de 130 euros qui vous permet de l’acheter pour seulement 327 euros sur AliExpress dans la couleur qui vous plaît le plus.

➡️ Le dernier produit de Xiaomi est un accessoire voiture qui va beaucoup faciliter votre vie

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette nouvelle, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :