Nuevas Ola S1X: cette marque indienne de motos électriques a la recette pour conquérir le monde

Ola est une marque d’origine indienne qui souhaite révolutionner l’industrie de la mobilité urbaine avec ses motos électriques abordables.

La Ola S1X en varios de sus colores disponibles

De plus en plus de marques se lancent dans l’industrie de la mobilité électrique. Même des marques historiques avec un demi-siècle d’histoire décident de lancer des véhicules électriques, tout comme des marques emblématiques telles que Kawasaki. D’autres, en revanche, ont surgi de nulle part en profitant de l’essor de ce secteur encore en développement, comme c’est le cas d’Ola.

Ola est une marque d’origine indienne axée sur la création de motos électriques, qui a récemment lancé de nouveaux modèles de sa série Ola S1X. Une série qui compte bien conquérir le marché grâce à des designs attrayants, des prix abordables et une totale mise en avant de la technologie et de la connectivité.

Des modèles économiques, attrayants et remplis de technologie

La série S1X d’Ola comprend les modèles S1X et S1X+, dont la principale différence réside dans le logiciel utilisé par chacun. Tous deux présentent le même design, de type scooter, avec différents finitions au choix, et sont disponibles en variante avec une batterie de 2 kWh ou de 3 kWh, offrant une autonomie respective de 91 ou 151 km.

Les deux modèles offrent une vitesse de pointe de 90 kilomètres par heure et une accélération de 0 à 40 kilomètres par heure en 3,3 secondes, dans le cas de la variante avec une grande capacité de batterie. Si vous optez pour le modèle « petit », la vitesse maximale atteint 85 kilomètres par heure et l’accélération de 0 à 40 se fait en 4,1 secondes.

L’un des aspects les plus frappants de cette famille de motos électriques est l’utilisation de MoveOS, un système d’exploitation développé en interne qui permet une série de fonctions intelligentes. Ce logiciel est présent uniquement sur le modèle S1X et permet de déverrouiller le véhicule à l’aide du téléphone portable grâce à une clé numérique, d’afficher du contenu pertinent sur l’écran de la moto comme des indications de navigation, ou même d’établir une zone limite à ne pas dépasser.

MoveOS 4 sera disponible à partir du 15 septembre et, selon la marque, apportera plus de 100 améliorations et 20 nouvelles fonctionnalités différentes.

Le meilleur, peut-être, c’est le prix de ces nouvelles motos. En Inde, où elles seront mises en vente en premier lieu, le modèle S1X avec une batterie de 2 kWh pourra être acheté pour 990 euros. Si vous optez pour la version avec une batterie de 3 kWh, le prix monte à 1100 euros.

Ceux qui préfèrent profiter des dernières nouveautés de MoveOS 4 devront acquérir la version S1X+, dont le prix est de 1199 euros. Tous les modèles sont disponibles sur le site officiel de la marque.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :