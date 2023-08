Google se moque des iPhone dans une annonce amusante sur le thème du football.

Il n’y a pas de couleurs là-dedans.

Cette nouvelle publicité de Google met l’accent sur l’humour dans le football

Google a relancé sa campagne amusante « Best Phones Forever » en se moquant une fois de plus de l’iPhone. Dans ce cas, contrairement à d’autres occasions où il mettait en avant des fonctionnalités liées à son matériel, ils ont décidé de se vanter de sa traduction simultanée, en la reliant de manière très originale au débat éculé entre « soccer » et « football », un grand classique du football.

Question de balles

Dans la nouvelle vidéo en question, nous pouvons voir dès le début l’iPhone 14 Pro et le Google Pixel 7 Pro en train de se passer le ballon, la pomme mordue, prise dans un moment de philosophie, dit : « même si tu as une traduction simultanée, et que tu peux traduire automatiquement plus de 20 langues, moi j’ai la fluidité dans la langue que tout le monde comprend : le football », en le prononçant comme soccer, son acception nord-américaine.

Google, instantanément, corrige l’iPhone en mentionnant son nom original, football. Et à partir de là, la situation la plus hilarante de la publicité commence, avec le Pixel traduisant dans de nombreuses langues différentes le mot football, jusqu’à ce que l’iPhone 14 abandonne et estime qu’ils ne se comprennent pas.

Et comme le décrire n’a pas le même effet que de voir la vidéo elle-même, nous laissons ici la publicité en question. Jetez un coup d’œil et tirez vos propres conclusions !

Google, récidiviste avec cet humour

Ce n’est pas la première fois que Google opte pour une publicité avec une touche humoristique envers la concurrence. En réalité, ils ont diffusé plusieurs publicités ces derniers mois qui ont été un véritable succès sur Internet, accumulant des dizaines de millions de vues en seulement deux mois. Il est indéniable que Google s’amuse, et les utilisateurs aussi.

C’est toujours quelque chose de divertissant pour les consommateurs de voir ce genre de publicités originales autour de grandes marques. Il y a quelques décennies, il était très courant que les marques de la concurrence publient des publicités avec cette touche acide, lançant avec humour des flèches empoisonnées à leur concurrence. Cette habitude s’est perdue avec le temps, mais ces publicités avec le pique entre deux marques de téléphones concurrentes rappellent que ce type de publicités existe encore.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :