One UI 5 est déjà disponible sur les Samsung Galaxy Watch5 et Watch4 : voici tout ce qui change

Mises à jour pour les anciennes montres Samsung.

La mise à jour du logiciel apportera des améliorations de performance et de nouvelles fonctionnalités

Les appareils Samsung continuent de se mettre à jour. Et ce ne sont pas seulement les plus récents avec l’arrivée de l’One UI 6, mais aussi les appareils plus anciens comme les Samsung Galaxy Watch5 et Watch4 qui seront maintenant mis à jour vers l’One UI 5, une nouvelle version de leur système qui apportera une série d’améliorations globales.

Améliorations pour les montres

Samsung a décidé que les deux versions précédentes de leurs Galaxy Watch bénéficieront des fonctionnalités existantes dans l’One UI 5, ce qui entraînera plusieurs améliorations dans de nombreux domaines, comme l’explique 9to5google. Tout d’abord, les Watch5 recevront immédiatement les nouveautés, mais les Watch4 devront attendre un peu plus longtemps, bien qu’elles recevront également le patch bientôt.

En ce qui concerne les ajouts que nous trouverons, en plus des améliorations de performance et de stabilité générales, nous trouverons trois grandes nouveautés:

Coaching du sommeil . Le mode sommeil des Samsung Galaxy Watch, en plus de surveiller notre activité pendant le sommeil, nous donnera des conseils adaptés à nos résultats pour améliorer l’efficacité de notre sommeil.

. Le mode sommeil des Samsung Galaxy Watch, en plus de surveiller notre activité pendant le sommeil, nous donnera des conseils adaptés à nos résultats pour améliorer l’efficacité de notre sommeil. Rythme cardiaque . Des améliorations ont été apportées à l’interface pour suivre avec précision le stress cardiaque généré par l’exercice, en séparant différents segments en fonction de notre fréquence cardiaque par minute.

. Des améliorations ont été apportées à l’interface pour suivre avec précision le stress cardiaque généré par l’exercice, en séparant différents segments en fonction de notre fréquence cardiaque par minute. Watchfaces. La mise à jour One UI 5 propose également de nouveaux watchfaces pour ceux qui recherchent de nouvelles façons de personnaliser l’apparence de leur montre lorsqu’elle affiche l’heure.

Les montres de la nouvelle génération

Il ne fait aucun doute que le Samsung Galaxy Watch5 et Watch4 étaient, et continuent d’être, importants pour le monde des wearables. Cependant, il existe maintenant un nouveau modèle phare dans le segment des montres : les Galaxy Watch6 et Watch6 Classic. Ces nouveaux modèles, suivant la voie des appareils précédents, poussent l’expérience de porter une montre Android à son maximum.

De nos jours, il existe de nombreuses marques dans le secteur des wearables, bien que certaines se démarquent clairement dans ces segments. Par exemple, Xiaomi n’a pas de rival dans les bracelets de sport grâce à leur faible coût et leur bonne qualité, tandis que, dans le format le plus haut de gamme des montres Android, c’est Samsung qui domine dans le segment, avec les Apple Watch comme principaux concurrents.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :