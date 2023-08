Pratique : Sonnet Echo 20 Thunderbolt 4 SuperDock – « Combien de ports voulez-vous ? Oui est la réponse » [Vidéo]

Le dernier et sans doute le meilleur dock de Sonnet est devenu disponible pour les masses il y a quelques semaines, et nous avons eu l’occasion de mettre son Echo 20 Thunderbolt 4 SuperDock à l’épreuve. Est-ce à la hauteur de son nom à rallonge? Dans cette vidéo, nous expliquons comment le SuperDock permet aux utilisateurs d’ajouter une multitude d’options d’E/S à leur Mac via un seul câble Thunderbolt.

(Transparence obligatoire : je suis ambassadeur de la marque CalDigit à mes heures perdues.)

Déballage et design

Dans la tradition de Sonnet, l’Echo 20 Thunderbolt 4 SuperDock arrive dans un emballage sobre et sans fioritures. Dans la boîte, vous trouverez le dock, le câble Thunderbolt 4, l’adaptateur secteur, le câble d’alimentation, le connecteur ThunderLok et les instructions.

Le SuperDock est disponible dans une finition noire haut de gamme qui est agréable au toucher. Au bas de l’appareil se trouvent quatre pieds pour maintenir le dock stable sur un bureau. Les dimensions du SuperDock sont de 9,6 x 4,2 x 1,3 pouces, ce qui indique qu’il est suffisamment petit pour reposer sur un bureau sans attirer trop l’attention.

Prise en main : Sonnet Echo 20 Thunderbolt 4 Super Dock

Connectivité

Vous trouverez des ports à la fois à l’avant et à l’arrière du dock phare de Sonnet, mais le connecteur le plus important, le port Thunderbolt amont, qui se connecte à votre Mac, est judicieusement situé à l’arrière. Celui-ci, combiné à l’entrée d’alimentation CC à l’arrière, permet une gestion relativement facile des câbles.