Personne n’a vu ce film, mais cela a rendu Stephen King fou et c’est une raison de poids pour le voir

Parfois, il y a des films qui ne parviennent pas à réussir au cinéma même s’ils ont un public minoritaire qui les soutient. Cette fois, nous allons vous parler d’un film qui est encore en salle, mais qui malheureusement n’a pas attiré l’attention de beaucoup de personnes, ce qui explique son échec au box-office. Cependant, l’un de ses spectateurs est le génie de l’horreur. L’auteur de la nouvelle qui est à la base du meilleur film de tous les temps et l’une des figures les plus respectables de la fiction américaine.

Le Demeter est un vieux navire russe qui transporte une cargaison dangereuse. Une série de caisses non étiquetées dont le contenu est totalement inconnu. Cependant, lorsque les membres de l’équipage commencent à disparaître un par un, ils se rendent compte qu’un des passagers est une bête puissante. Ainsi, le « Journal de bord du Demeter », l’un des chapitres de « Dracula », le livre de Bram Stoker qui a rendu ce vampire si célèbre.

Stephen King a été très clair en expliquant ses impressions sur le film et pourquoi il l’a trouvé intéressant :

I was doubtful about THE LAST VOYAGE OF THE DEMETER, but it’s a throat-ripping good time. It reminded me of the best of the Hammer movies from the 60s and 70s.

