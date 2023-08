Pluie d’argent d’Apple : éteindra le scandale du « batterygate » en distribuant jusqu’à 500 millions de dollars aux personnes affectées

Apple a conclu un accord avec les personnes concernées par l’affaire du batterygate, par lequel elle distribuera environ 65 dollars à chaque personne concernée.

Le cas du batterygate est enfin clos.

Les lecteurs les plus anciens se souviendront certainement du scandale du batterygate, qui a mis Apple en difficulté. La société de Cupertino a été poursuivie par des associations de consommateurs de plusieurs pays, dont la France. Et non : cela n’a rien à voir avec les récentes informations sur le problème de santé de la batterie de l’iPhone 14 Pro.

Cela remonte à 2017, lorsque Apple a été accusée de réduire les performances des anciens téléphones via la batterie afin de pousser les utilisateurs à acheter un nouveau dispositif. Maintenant, selon ce qui a été rapporté par Business Insider, Apple a conclu un accord qui coûtera énormément à la marque et qui sera réparti entre les personnes concernées.

65 millions de dollars de dommages et intérêts

Apple a déjà admis à l’époque que certains problèmes de performances étaient liés à leurs batteries. Après que certains utilisateurs les aient remplacées, ces problèmes ont presque disparu, selon le média. Peu de temps après, le fabricant a également admis avoir réduit les performances des anciens téléphones.

Apple prétendait faire cela pour des raisons de sécurité, afin d’empêcher les téléphones de s’éteindre d’eux-mêmes à mesure que la batterie vieillissait. La réponse n’a convaincu personne et a conduit au scandale que nous connaissons tous aujourd’hui, avec une action collective intentée contre l’entreprise.

Aujourd’hui, nous savons qu’enfin, les plaignants et Apple ont conclu un accord selon lequel l’entreprise devra débourser entre 300 et 500 millions de dollars. Environ 65 dollars seront payés à chaque utilisateur et ils ne pourront être encaissés que s’ils ont participé à l’action en justice et s’ils ont fait une demande avant le 6 octobre 2020.

Les téléphones concernés par le batterygate sont les iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus et SE. Seuls ceux qui ont connu une baisse de vitesse et de performances pouvaient déposer une réclamation. De plus, les téléphones devaient avoir été achetés avant 2018.

