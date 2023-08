La nouvelle collection T-Series de Moment fait ses débuts avec 8 lentilles pour caméras iPhone et Android mises à jour

Aujourd’hui, Moment lance sa dernière collection d’objectifs pour smartphones. Adaptés à la prochaine génération d’iPhone et de smartphones Android, huit nouveaux objectifs mobiles sont désormais disponibles avec des accessoires mis à jour.

Découvrez les nouveaux objectifs Moment de la série T

Lorsqu’il s’agit d’accessoires de photographie pour smartphones, personne d’autre ne fait un travail aussi complet que Moment. Ses objectifs signature pour iPhone et Android sont depuis longtemps la norme en matière d’amélioration des capacités de prise de vue de votre téléphone portable, et maintenant l’entreprise améliore ces accessoires pour les prochaines générations de smartphones.

Si vous n’êtes pas familier, il y a quelques années, Moment a lancé une série d’objectifs clip-on pour smartphones. Associés à des étuis compagnons, ils vous permettent d’équiper votre téléphone portable de différentes lentilles pour offrir un rendu cinématographique à vos vidéos ou photos. Mais cette gamme actuelle d’objectifs est identique depuis son introduction pour la première fois dans les années 2010. Depuis lors, les capteurs d’appareil photo des smartphones ont fait de grands progrès. C’est pourquoi Moment revient maintenant avec une liste mise à jour pour tirer pleinement parti des capteurs plus grands et des capacités de prise de vue améliorées.

Découvrez les nouveaux objectifs Moment de la série T pour iPhone.

Les nouveaux objectifs de la série T commencent avec un verre amélioré qui peut maintenant fonctionner avec des capteurs jusqu’à 108MP. Moment note qu’il utilise les mêmes matériaux que Sony pour ses objectifs professionnels, tout en améliorant également la conception pour réduire la distorsion et améliorer la qualité des photos sur les bords.

Et ce ne sont pas uniquement pour les iPhone. Les nouveaux objectifs de la série T de Moment sont également conçus avec les smartphones Android à l’esprit, plus que le modèle original de la série M. Les capteurs d’appareil photo des smartphones Android ont rapidement dépassé la conception des objectifs de la série M, les rendant en grande partie incompatibles avec les derniers appareils de Google et de Samsung. Les nouveaux objectifs cherchent à résoudre ce problème de la même manière qu’ils offrent une compatibilité avec les prochaines années de modèles d’iPhone.

Des précommandes sont désormais disponibles pour les huit différents objectifs de la nouvelle série T de Moment. Vous pouvez vous rendre sur la boutique officielle de Moment pour découvrir l’ensemble de la nouvelle collection d’accessoires pour iPhone et smartphones Android.

Nous avons déjà testé les objectifs Moment de la série M et nous avons toujours été impressionnés. Je me souviens de la première fois que j’ai essayé ces améliorations pour iPhone lors d’un voyage dans le Maine et à quel point j’ai été bluffé par les photos que j’ai pu prendre. Cette critique initiale est toujours une excellente ressource pour voir comment ces accessoires se comparent, sauf que maintenant les performances seront encore meilleures lorsqu’ils seront associés à des iPhones et des appareils Android plus récents.

En parlant de ces anciens objectifs de la série M, Moment n’a pas l’intention de les supprimer de sitôt. Bien que la gamme elle-même ne reçoive peut-être pas de nouveaux modèles au fil des ans, l’entreprise prévoit toujours de sortir des supports d’objectifs compatibles avec les derniers smartphones plusieurs années à l’avenir.

Si vous cherchez simplement à passer complètement aux nouveaux objectifs de la série T de Moment, l’entreprise proposera également un programme d’échange de 120 jours pour les clients existants. En offrant un crédit en store pour certains de ces nouveaux objectifs brillants, vous pourrez passer aux dernières et meilleures sorties pour moins que le prix de détail.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :