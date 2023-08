Cette nouvelle bicyclette électrique a une caractéristique qui peut être décisive

Le vélo électrique ajoute une caractéristique clé à sa conception qui aidera les utilisateurs à mieux naviguer dans les circuits urbains.

Voici le « Trek Electra Ponto Go! »

Le monde des vélos électriques est en pleine expansion. Récemment, Decathlon a lancé son vélo futuriste, tandis que certaines marques avec un demi-siècle d’histoire ont lancé des vélos tout-terrain électriques. De plus en plus de concurrents rejoignent la lutte, et ce n’est pas étonnant car la science et la technologie ont fourni le support nécessaire pour obtenir une formule très intéressante pour améliorer notre mobilité urbaine.

Dans cet objectif, le « Trek Electra Ponto Go! » est arrivé avec une fonctionnalité extrêmement intéressante qui peut être décisive lorsque vous choisissez votre futur vélo électrique.

Voici le nouveau « Trek Electra Ponto Go! »

Electra, la sous-marque de Trek, a lancé son premier vélo électrique avec une commande des gaz. Cela représente un changement radical dans la manière dont ce type de cyclomoteur était conçu jusqu’à présent, car cela pourrait également permettre à un passager de monter sur le vélo en plus du conducteur. L’idée est qu’avec les deux fonctionnalités en cours, le vélo électrique ressemble davantage à un petit cyclomoteur ou à une moto qu’à ce à quoi nous sommes habitués.

Le vélo est destiné aux personnes mesurant entre 1,47 et 1,88 mètres. Il pèse 35 kilogrammes et peut supporter jusqu’à 163 kg. Ainsi, il peut atteindre une vitesse de 32 kilomètres par heure uniquement avec le contrôle des gaz ou jusqu’à 43 km/h si nous ajoutons également l’assistance au pédalage. Le moteur de 750W est donc capable de fournir de très bonnes performances à ce vélo qui, par ailleurs, a une taille quelque peu lourde. Cependant, l’ajout de la commande des gaz est essentiel pour comprendre ce vélo.

En ce qui concerne la batterie, elle a une autonomie de 96 kilomètres avec une seule charge. Nous parlons d’une capacité de 650Wh qui peut offrir une autonomie assez importante, mais il faut prendre en compte que celle-ci diminue considérablement si l’utilisation de la commande des gaz augmente et que nous cessons de pédaler, comme le souligne Gizmochina.

Le « Pronto Go! » est équipé de roues de 20 pouces par 4 pouces et elles sont assez populaires sur le marché actuel des vélos, nous n’aurons donc aucun problème à trouver des pièces de rechange. Il est également livré avec de nombreux accessoires tels que des garde-boue, des feux LED et même des clignotants pour avertir les conducteurs de notre virage sans avoir besoin de signaler avec notre bras. Il comprend également des freins hydrauliques.

Ce nouveau vélo avec une commande des gaz réglable a un prix de 2 699 dollars, ce qui équivaut à environ 2 471 euros en France. Cependant, on ne sait pas si cela sera finalement disponible dans notre pays, car aucun plan n’a été révélé concernant l’implantation de cette marque dans un pays autre que les États-Unis.

