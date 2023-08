Pokémon GO a été téléchargé près de 700 millions de fois depuis son lancement

Pokémon GO est le 18e jeu mobile le plus téléchargé de l’histoire.

Pokémon GO atteint les 678 millions de téléchargements dans le monde depuis sa sortie

Beaucoup d’entre vous le savent déjà, mais au cas où, il est toujours bon de rappeler que les jeux mobiles occupent une part très importante de l’industrie du jeu vidéo et les grandes entreprises le savent très bien. En réalité, Microsoft lui-même a reconnu à plusieurs reprises que l’une des principales raisons pour lesquelles ils se sont lancés dans l’acquisition d’Activision Blizzard est d’entrer avec force sur le marché mobile. Cela reste à voir, mais s’il y a une entreprise qui sait très bien ce que indique s’aventurer sur ledit marché, c’est The Pokémon Company, car il existe plusieurs titres Pokémon créés pour être appréciés sur les appareils mobiles.

L’un des meilleurs exemples de ce que nous disons est sans aucun doute Pokémon GO, qui est maintenant à la fête. Selon une étude réalisée par la société de données Data.ai (via GamesIndustry), le jeu mobile développé par Niantic, qui a récemment annoncé l’annulation de plusieurs projets, s’approche déjà des 700 millions de téléchargements sur Android et iOS.

Pokémon GO, après 7 ans depuis sa sortie, est un véritable succès

Le rapport mentionné révèle que Pokémon GO a été téléchargé plus de 678 millions de fois dans le monde depuis sa sortie en 2016. Ce chiffre impressionnant rapproche de plus en plus le jeu des 700 millions de téléchargements sur mobile, et fait en plus que le jeu de réalité augmentée occupe la 18e place dans le classement des jeux mobiles les plus téléchargés de l’histoire, sur Android et iOS.

Accompagnant cette grande donnée pour le jeu de Niantic, on peut également voir qu’un quart de ses téléchargements (164 millions) proviennent des États-Unis, ce qui en réalité le plus grand marché pour ledit jeu. En réalité, aux États-Unis, c’est le quatrième jeu le plus téléchargé de tous les temps sur smartphones, ce qui est loin d’être négligeable.

De plus, Pokémon GO a fait partie des 20 meilleurs jeux en termes d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde entier, sur Android et iOS, au cours de la première moitié de 2023. Il ne fait aucun doute que le succès de la proposition de réalité augmentée de Pokémon sur mobile est indéniable et les chiffres présentés dans ce post augmenteront certainement avec le temps.

