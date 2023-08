Xiaomi réinvente sa friteuse à air à succès avec la Mijia 5,5 litres Visual Air Fryer et sa fenêtre de 6 pouces pour voir le processus de cuisson.

Au départ, comme les montres intelligentes et autres wearables qui ne trouvaient pas leur public, les Air Fryer ou friteuses à air étaient considérées comme quelque chose d' »exotique », mais elles sont de plus en plus présentes dans les cuisines du monde entier.

En effet, une fois qu’on les essaye, on les adopte, surtout pour leur confort, leur rapidité, leur économie – pas de risque de brûlures d’huile et pas besoin de la changer – et leur alternative saine. Xiaomi est l’une des marques qui ont parié sur ce produit et l’a ajouté à son catalogue. Un catalogue qui s’agrandit avec le nouveau modèle : la Xiaomi Mijia 5.5L Visual Air Fryer.

Une fenêtre de près de 7 pouces

La caractéristique la plus remarquable de la Mijia 5.5L Visual Air Fryer est sa nouvelle fenêtre d’affichage des ingrédients de 6,8 pouces, qui vous permet de surveiller ce que vous cuisinez sans interrompre le processus de cuisson en retirant le plateau pour vérifier comment la nourriture cuit.

De plus, si vous avez utilisé de l’huile – il est courant de la vaporiser pour lui donner une couleur dorée – pour obtenir ce point de dorure, l’appareil permet une extraction efficace de l’huile et des techniques de cuisson sans avoir besoin de retourner les aliments et d’éliminer les excès, ce qui garantit une cuisson plus confortable et des repas encore plus sains. La Air Fryer de Xiaomi dispose également d’une commande centrale avec un écran OLED circulaire qui affiche la température, la minuterie et les différents modes.

Une friteuse à air qui cuisine pour vous

Avec 12 recettes préenregistrées, une décongélation à basse température et une fonction de réserve de 24 heures, la technologie de contrôle électronique de la température NTC mise en œuvre par l’appareil garantit que la friteuse surveille le processus de cuisson pour éviter qu’il ne soit trop cuit ou insuffisamment cuit. Cette technologie, associée au chauffage par infrarouge lointain de 1500W, maintient une température maximale de 220°C.

La Mijia 5.5L Visual Air Fryer permet de régler les températures dans une plage de 40-220°C et prend en charge des durées de cuisson allant jusqu’à 24 heures. Une fois la cuisson terminée, l’appareil comprend une fonction automatique de maintien au chaud pendant 30 minutes pour éviter qu’il ne refroidisse trop ou ne soit trop cuit.

Le prix de la Mijia 5.5L Visual Air Fryer

Comme c’est le cas pour tous les appareils et électroménagers Xiaomi, la friteuse s’intègre parfaitement à l’écosystème Xiaomi en se connectant à l’application Mi Home, en plus d’être compatible avec l’assistant vocal « Xiao Ai » et de pouvoir se connecter à des configurations domestiques intelligentes Mijia.

Quel est le prix de la Mijia 5.5L Visual Air Fryer ? Le prix initial de l’appareil est de 399 yuans, ce qui équivaut actuellement à 50 euros. Un prix vraiment attractif pour une friteuse qui sera lancée en Chine le 24 août. Pour le moment, nous ne savons pas si elle traversera l’océan pour se rendre en Occident, mais avec ces caractéristiques, ce prix et cette fenêtre de près de 7 pouces, nous aimerions la voir ici et la tester.

Via | Gizmochina

