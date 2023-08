Ce nouveau téléphone portable de Xiaomi a vendu plus de 200 000 unités en seulement 5 minutes

Le nouveau Redmi K60 Ultra est un véritable succès : plus de 200 000 unités ont été vendues en seulement 5 minutes.

Le nouveau Redmi K60 Ultra dans deux de ses couleurs disponibles

Alors que c’est le modèle Xiaomi MIX Fold 3 qui fait parler de lui, la marque pékinoise a profité de son événement du 14 août dernier pour présenter au monde un nouveau smartphone haut de gamme, qui connaît un véritable succès commercial, malgré le fait qu’il ne soit pas pliable et n’ait pas les caractéristiques les plus avancées du marché.

Il s’agit du Redmi K60 Ultra, un modèle qui se distingue par sa relation impressionnante entre spécifications et prix et par le fait d’être le modèle Redmi le plus puissant de l’histoire de la marque.

Le Redmi K60 Ultra rencontre un véritable succès

C’est le président du groupe Xiaomi, Lu Weibing, qui a confirmé les bons résultats du Redmi K60 Ultra dès son lancement. Weibing a affirmé sur son profil du réseau social Weibo qu’en seulement 5 minutes de vente, 220 000 unités de l’appareil avaient déjà été vendues, soit 733 unités chaque seconde depuis sa mise en vente.

Il n’est pas étonnant que l’accueil des consommateurs ait été aussi positif. Le Redmi K60 Ultra associe des spécifications haut de gamme, notamment un écran AMOLED avec une résolution de 1,5k et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un puissant processeur MediaTek Dimensity 9200+, un appareil photo principal Sony IMX800 de 50 mégapixels et une batterie de 5000 mAh avec une charge de 120 W, le tout à un prix de départ de seulement 2599 yuans, soit environ 326 euros.

Actuellement, le Redmi K60 Ultra n’est disponible que sur le marché chinois, bien qu’il puisse être acheté via les principaux stores d’importation, mais à un prix bien supérieur à celui auquel la marque le commercialise en Chine.

Des rumeurs suggèrent que l’appareil pourrait bientôt arriver sur le marché mondial sous le nom de Xiaomi 13T Pro. Pour l’instant, la marque n’a pas commenté ces rumeurs et n’a prévu aucun événement de lancement lié à ces modèles.

