L’AirTag d’Apple redevient à un prix plus qu’intéressant si vous profitez de cette offre d’Amazon

Bien que les AirTags d’Apple soient récents, ils sont déjà devenus l’un de leurs dispositifs les plus importants car ils remplissent parfaitement leur fonction : retrouver les objets perdus. Des objets perdus comme la valise d’un utilisateur perdue par la compagnie aérienne ou un vélo volé à une femme aux Pays-Bas. Et ce petit traqueur pourrait être à vous si vous profitez de cette offre d’Amazon qui le propose à 34,99 euros.

Une offre très intéressante si l’on considère que son prix officiel dans l’Apple Store est de 39 euros et que dans d’autres stores comme MediaMarkt, il est vendu à 38 euros.

Pourquoi vaut-il la peine d’avoir un AirTag ?

La première raison est que l’AirTag d’Apple est l’un des meilleurs traceurs du marché. Son intégration avec le système de recherche de l’entreprise est excellente et permet de retrouver facilement, mais efficacement, vos objets perdus. Il vous suffit d’ouvrir l’application Recherche et vous verrez sa localisation exacte pour savoir où ils se trouvent.

Eh bien, cet appareil, de la taille d’une pièce de monnaie, offre une précision étonnamment bonne grâce à la technologie Ultra Wideband d’Apple qui permet de savoir exactement où se trouve l’appareil perdu. De plus, grâce à cette technologie, lorsque l’utilisateur se trouve à proximité de l’objet, l’iPhone est capable de tracer un itinéraire précis jusqu’à lui, en avertissant à tout moment si le chemin emprunté est correct ou non.

De plus, l’AirTag d’Apple profite également du réseau mondial d’iPhone pour localiser vos objets en permanence. En d’autres termes, si vous perdez ou vous faites voler quelque chose, vous pourrez le localiser grâce aux iPhones qui passent à proximité et qui pourront afficher leur emplacement dans l’application Recherche de votre iPhone.

Mais le meilleur de tout, c’est à quel point il est incroyablement facile d’utiliser ce traqueur. Il vous suffit de connecter l’AirTag à l’application Recherche de l’iPhone, tout comme on connecte les AirPods pour la première fois, et il sera prêt à commencer à suivre ce que vous voulez. De plus, l’appareil de suivi dispose d’une surveillance permanente de sa batterie ainsi que d’une méthode simple de remplacement de sa pile.

En définitive, si vous recherchiez une solution efficace pour surveiller vos objets en permanence, l’AirTag d’Apple se positionne comme un excellent choix. Encore plus si vous profitez de cette offre d’Amazon qui le propose à seulement 34,99 euros, soit une remise très intéressante de 10% par rapport à son prix officiel dans l’Apple Store.

