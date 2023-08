Ces jeux classiques étaient déjà disponibles dans PS Plus Premium et maintenant ils peuvent être achetés sur PlayStation.

Parmi ces jeux classiques que l’on peut désormais acheter sur PS5 et PS4 figure Tekken 2.

Vous pouvez désormais acheter Tekken 2 et d’autres jeux classiques via la PlayStation Store

Il est certainement avantageux de trouver, parmi les services d’abonnement des principales plateformes de jeux vidéo, tels que PlayStation, Nintendo et Xbox, la disponibilité de jeux classiques d’autres générations de consoles dans leur catalogue, ce qui permet à ces propositions d’être appréciées encore aujourd’hui. Toutefois, cette caractéristique n’est pas exempte de polémique, car beaucoup de ces jeux ne peuvent pas être achetés individuellement. En d’autres termes, la plupart d’entre eux ne sont disponibles que via des services d’abonnement, tels que PlayStation Plus, Xbox Game Pass et Nintendo Switch Online, par exemple.

Dans le cas de Xbox, il est vrai que Xbox Series X|S propose une rétrocompatibilité pour jouer à des titres plus anciens et permet d’ acheter des titres Xbox 360 afin de les jouer sur les consoles actuelles. Toutefois, si vous voulez jouer à des titres de la Xbox originale, il faudra être abonné à Game Pass, qui est maintenant un peu plus cher. Quoi qu’il en soit, Sony s’est joint à l’initiative de mettre en vente individuellement certains classiques de PlayStation, des jeux qui jusqu’à présent ne pouvaient être appréciés que via le PS Plus Premium, le niveau le plus élevé du service d’abonnement de la société japonaise.

Vous pouvez désormais acheter sur PlayStation 4 des jeux classiques qui étaient uniquement disponibles sur PS Plus Premium

Il semble qu’un utilisateur de ResetEra ait découvert que Tekken 2, Mr. Driller, Ridge Racer 2 et Ridge Racer Type 4 sont maintenant disponibles à l’achat individuellement via la PlayStation Store de PS5 et PS4, ce qui indique que nous n’aurons plus besoin d’un abonnement à PS Plus Premium pour profiter de ces 4 titres qui appartenaient à la première console de Sony et à la PSP.

Les prix de ces 4 propositions sont les suivants: pour Tekken 2, la deuxième édition de la saga de combat emblématique, il est possible de l’acquérir pour PS5 et PS4 au prix de 9,99 euros, bien que, pour être honnête, il s’agit du prix pour tous ces titres qui peuvent maintenant être achetés via la PS Store, sans avoir besoin d’un abonnement à PS Plus Premium.

