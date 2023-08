Le chien robot de Xiaomi évolue : Découvrez CyberDog 2, la version entraînée par IA qui ressemble à un Doberman

Téléphones portables flexibles, tablettes qui ressemblent presque à des téléviseurs et bracelets qui font office de montres. Xiaomi nous a montré lors de son événement du lundi dernier une pléthore de dispositifs aussi puissants qu’attendus. Mais l’une des grandes surprises est quelque chose d’électronique mais que vous ne pouvez pas porter sur vous : Disons bonjour au CyberDog 2, la version 2.0 de leur robot-chien particulier.

Basé sur la conception révolutionnaire SPOT que la société de robotique Boston Dynamics a lancée sur le marché il y a des années, donnant ainsi le coup d’envoi à la robotique grand public, Xiaomi nous a présenté lors de son événement d’août 2021 son CyberDog, un « robot quadrupède bioinspiré » devenu la première incursion de Xiaomi dans la robotique quadrupède pour la communauté open source et les développeurs du monde entier.

CyberDog 2

Une véritable prouesse d’ingénierie, le CyberDog de Xiaomi était conçu avec et utilisait toutes sortes de technologies de mouvement, de reconnaissance et de détection des plus avancées. Il comportait même des ports USB et HDMI. Avec un prix de plus de mille trois cents euros, ça fait déjà deux ans, il est temps de changer.

Lors de l’événement du lundi dernier, la société fondée par Lei Jun a présenté le CyberDog 2, la version 2.0 de leur chien-robot. Le CyberDog 2 est également un chien-robot quadrupède, mais en voyant sa conception finale, il est immédiatement évident que Xiaomi a apporté des changements significatifs à son design, lui donnant un aspect plus animal que son prédécesseur.

Le chien-robot Doberman de Xiaomi

Avec un aspect plus distinctif, plus proche d’un chien et moins semblable au SPOT de Boston Dynamics, le CyberDog 2 a un corps entièrement redessiné qui ressemble à un Doberman, avec deux petites oreilles de chaque côté de la tête. De plus, il est beaucoup plus petit et léger que la génération précédente. Il pèse seulement 8,9 kg et mesure 36,7 cm, plus petit par exemple qu’un golden retriever pour faire une comparaison directe.

Xiaomi a amélioré la mobilité de son robot CyberDog avec les micro-actionneurs CyberGear de leur propre développement. Ces actionneurs rendent le robot plus agile et capable d’effectuer des manœuvres plus complexes, comme des flips arrière continus et récupération de chutes. Il peut même se tenir sur une patte tout en s’appuyant sur un bloc de tofu sans le casser.

Un chien-robot entrainé par l’IA

Le CyberDog dispose également d’un système de prise de décision utilisant 19 capteurs dédiés à la vision, au toucher et à l’ouïe. Il est notamment équipé d’une caméra RGB, d’une caméra interactive soutenue par l’IA, de quatre capteurs ToF, d’un capteur LiDAR, d’une caméra de profondeur, d’un capteur ultrasonique, d’un capteur fisheye, d’un capteur de force et de deux capteurs à bande ultra large.

Les implémentations des différentes technologies de Xiaomi ne s’arrêtent pas là, car le CyberDog 2 est également équipé de quatre microphones et est compatible avec l’algorithme vocal Xiaomi AI. En réalité, grâce à son processeur NX et à deux coprocesseurs capables d’atteindre une puissance de calcul de 21 TOPS, l’intelligence IA du cyberchien est bien supérieure à celle de son prédécesseur.

Ne pas adopter un CyberDog 2, acheter : quel est son prix

Une fois de plus, Xiaomi s’est assuré que sa mascotte soit en open source, donc son code, ses dessins structurels et même sa programmation graphique et son traitement modulaire de plusieurs capacités de détection sont tous à disposition du public pour les développeurs qui veulent expérimenter avec l’animal robotique.

Combien coûte un animal de compagnie cybernétique comme celui-ci ? Le premier CyberDog valait en 2021 9.999 yuans, soit environ 1.256 euros. Le CyberDog 2.0 est au prix de 12.999 yuans, ce qui équivaut à environ 1.633 euros. Il sera bientôt disponible à l’achat en Chine, mais nous ne savons pas si cela sera également le cas en Occident, car il ne s’agit pas du produit typique que l’on trouve dans un store entre un Xiaomi Redmi et une Xiaomi Pad.

Source | Xiaomi China

