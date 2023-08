Seulement 39 euros: cette enceinte intelligente arrive avec Alexa pour révolutionner votre maison

Si vous voulez commencer à créer une maison intelligente, cette enceinte en promotion est un excellent achat.

Les Echo Dot 5 d’Amazon.

Un des enceintes intelligentes les plus populaires d’Amazon est en promotion, mais seulement pour une durée limitée. Le Echo Dot de 5e génération chute à 39,99 euros et vise à révolutionner complètement votre maison. Comme vous le savez déjà, si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous le recevrez rapidement et gratuitement chez vous.

À l’intérieur de cette « petite boule » arrive Alexa, l’assistant virtuel créé par Amazon. C’est l’un des plus avancés et je pense que c’est également la meilleure option pour commencer à créer une maison intelligente. Les possibilités qu’il offre sont très nombreuses, et grâce à sa compatibilité exceptionnelle, il peut fonctionner avec de nombreux appareils différents.

Echo Dot (5e génération, modèle 2022)

Achetez l’une des meilleures enceintes à petit prix

L’Echo Dot vous séduira dès le premier instant, c’est une petite enceinte ronde que vous pouvez trouver en bleu marine, anthracite et blanc. Son design minimaliste est un vrai succès, car il se fond très bien sur n’importe quel meuble. Il deviendra un élément décoratif supplémentaire.

La qualité sonore de l’enceinte d’Amazon ne déçoit pas, vous pourrez la pousser au maximum avec votre musique préférée. Cela surprend compte tenu de sa taille compacte, mais si vous la connectez à des applications comme Spotify, les meilleurs artistes joueront simplement sur demande.

Il suffit d’un « Alexa » ou d’un « Echo » pour invoquer l’assistant virtuel des Américains, faises-lui n’importe quelle demande ou demandez-lui de contrôler d’autres appareils de votre maison à votre place. Si vos appareils électroménagers sont normaux et courants, il vous suffira d’obtenir des prises intelligentes Tapo pour les transformer complètement.

Créer une maison intelligente peut être beaucoup plus simple que vous ne le pensez, surtout si vous avez l’aide d’Alexa. Ce Echo Dot 5 est un achat exceptionnel à moins de 40 euros, l’une des meilleures enceintes intelligentes du marché arrive chez vous pour rendre votre vie meilleure. Que demander de plus ?

