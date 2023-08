Que tu le croies ou non, Xiaomi a mis en circulation un téléphone portable avec 24 Go de RAM et 1 To de stockage à pleine capacité.

Xiaomi nous a déjà habitués à nous montrer en Chine et en Inde les modèles qui seront ensuite commercialisés en Europe. Parfois avec des modifications à l’intérieur, parfois avec des changements esthétiques, parfois même avec un nouveau nom et un changement de marque. C’est probablement ce qui se passera avec un Redmi K60 Ultra dont la famille a parfois été intégrée à Redmi, parfois même à POCO.

Mais sans aucun doute, la caractéristique la plus importante de ce nouveau Redmi K60 Ultra réside dans son intérieur car sa version la plus puissante, celle qui dépasse largement ce dont n’importe qui peut avoir besoin d’un téléphone portable, arrive non seulement avec 1 To d’espace interne, quelque chose qui est même courant, mais avec 24 Go de RAM. Qui a besoin de la RAM dynamique avec une telle puce de RAM intégrée dans un téléphone. Surtout étant donné que c’est du LPDDR5X, le plus rapide que le marché puisse offrir.

Le Redmi K60 Ultra est une bête à presque tous les niveaux

C’est clair, en lisant un à un les modèles qui ont été mis en circulation en Chine, le nouveau Redmi K60 Ultra mérite le qualificatif d’Ultra. Surtout parce que le modèle le moins puissant de tous, si on peut l’appeler ainsi, arrive avec 12 Go de RAM et 256 Go d’espace interne. C’est le point de départ d’un modèle qui établit les étapes de la mémoire de la manière suivante.

12 Go/256 Go pour le modèle de base

16 Go/256 Go pour le deuxième niveau

16 Go/512 Go pour le troisième niveau

16 Go/1 To pour le quatrième niveau

24 Go/1 To pour la fin de l’escalier

Ces mémoires sont présentes pour compléter un Dimensity 9000+ qui fonctionne comme processeur principal, aidé par un Inmortalis-G715 comme GPU. Attention, avec 11 cœurs de rendu. Le modèle, qui arrive sur le marché avec Android 13 et MIUI 14 dans ses veines, offre également la 5G, le WiFi 6E, le Bluetooth 5.4, le GPS double, le NFC, le port infrarouge et l’USB-C. Le lecteur d’empreintes est situé sous l’écran, au fait, et la batterie est de 5 000 mAh et se charge à 120W par câble. Pas de charge sans fil ici.

L’écran du Redmi K60 Ultra est un OLED de 6,67 pouces de diagonale, rafraîchissant à 144 Hz, atteignant des pics de luminosité de 2 600 nits et ayant une résolution 2K. Tout cela forme un corps de 204 grammes certifié contre la poussière et l’eau avec l’IP68, ce qui le rend littéralement étanche. Le terminal est complété par trois caméras arrière (50 mégapixels, 8 mégapixels grand angle et 2 mégapixels macro) et une caméra frontale de 20 mégapixels.

Nous vous laissons un résumé des spécifications pour que vous puissiez les examiner une par une. Parce que oui, nous parlons d’une bête à part entière. La question maintenant est, verrons-nous le Redmi K60 Ultra transformé en un autre modèle en Europe ? Peut-être le Xiaomi 13T Pro ? Rien n’est encore connu à ce sujet, nous serons attentifs à tout ce qui pourrait se passer avec le modèle à l’avenir.

Xiaomi Redmi k60 ultra écran OLED DE 6,67 POUCES RÉSOLUTION 2K RAFRAÎCHISSEMENT DE 144 Hz LUMINOSITÉ MAXIMALE DE 2 600 NITS DOLBY VISION / HDR10+ PROCESSEUR MEDIATEK DIMENSITY 9000+ À 3,35 GHz CPU IMMORTAILES G715 MC11 VERSIONS 12 Go/256 Go 16 Go/256 Go 16 Go/512 Go 16 Go/1 To 24 Go/1 To LPPPDR5X UFS 4.0 APPAREIL PHOTO ARRIÈRE 50 MÉGAPIXELS F/1.7, PDAF, OIS 8 MÉGAPIXELS GRAND ANGLE 119º 2 MÉGAPIXELS F/2.4 MACRO APPAREIL PHOTO FRONTAL 20 MÉGAPIXELS BATTERIE 5 000 MAH CHARGE RAPIDE DE 120 W SYSTÈME D’EXPLOITATION ANDROID 13 MIUI 14 DIMENSIONS ET POIDS 162,2 X 75,7 X 8,5 MILLIMÈTRES 204 GRAMMES CONNECTIVITÉ 5G DOUBLE WIFI 6E BLUETOOTH 5.4 GPS DOUBLE NFC PORT INFRAROUGE USB-C AUTRES LECTEUR D’EMPREINTES SOUS L’ÉCRAN IP68 CONTRE LA POUSSIÈRE ET L’EAU HAUT-PARLEURS STÉRÉO PRIX À PARTIR DE 330 EUROS EN ÉQUIVALENT

Plus d’informations | Xiaomi

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :