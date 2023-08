Les employés de Grindr en guerre: ils ont jusqu’à demain pour retourner au bureau ou seront licenciés

L’ultimatum de Grindr arrive 2 semaines après que ses travailleurs ont annoncé leur intention de rejoindre un syndicat.

Les travailleurs ont reçu l’ultimatum le 3 août

Les employés de Grindr ont jusqu’à demain, le 17 août, pour accepter de revenir travailler en personne en octobre. Les travailleurs qui refusent de revenir seront licenciés. Cette demande a non seulement suscité la polémique en raison de son caractère drastique, mais elle survient également seulement 2 semaines après que les travailleurs de l’application aient annoncé leur intention de rejoindre le syndicat des travailleurs des communications d’Amérique.

Une demande qui coïncide avec l’organisation syndicale

Tout comme Google, les entreprises technologiques veulent que leurs employés retournent au bureau. Après l’arrivée de la COVID, beaucoup d’entre elles ont adopté le télétravail. Cela permettait à leurs employés de travailler depuis chez eux. Cependant, 3 ans plus tard, avec le danger de la COVID pratiquement disparu, elles veulent revenir au travail en personne.

Leurs bureaux sont souvent situés dans les zones les plus chères du pays, comme San Francisco ou Los Angeles, il est donc coûteux de les sous-utiliser. Le problème réside dans le fait que de nombreux employés ont déménagé dans d’autres endroits pour télétravailler depuis un appartement bien moins cher que ceux de ces régions.

Le plan de Grindr pour le retour au télétravail a été envoyé le 3 août, juste 2 semaines après que les employés ont informé de leur intention de rejoindre le syndicat. Selon l’organisation Grindr United sur son compte Twitter, dans les 14 jours suivant ces deux événements, l’entreprise ne les a jamais contactés. Ils ne l’ont fait que lorsqu’ils ont envoyé l’ultimatum, qu’ils ont affirmé avoir reçu le 4 août, et non le 3. Ils soupçonnent donc qu’il s’agit d’une manœuvre visant à démotiver l’organisation syndicale.

Timeline test! 20 juillet : nous informons la direction que nous nous sommes organisés et demandons une reconnaissance volontaire. 20 juillet – 3 août : aucun contact de la direction. Aucun. Zéro. 4 août : la direction annonce que nous avons deux semaines pour décider de changer radicalement notre vie ou nous sommes licenciés. — Grindr United ✊ (@GrindrUnited) 5 août 2023

D’autre part, Grindr affirme que le plan était déjà prévu depuis des mois et n’a rien à voir avec l’union syndicale. La société a averti ses employés lors d’une réunion hors des bureaux en juin, soit environ 5 semaines avant l’annonce du plan, qu’ils mettraient bientôt fin au travail à distance et qu’ils fourniraient plus de détails à l’avenir. Cependant, les employés affirment que les dirigeants ont déclaré que la fin du télétravail n’aurait pas lieu dans les 1 ou 2 prochains trimestres.

L’entreprise propose 15 000 dollars pour couvrir les frais de déménagement de ceux qui acceptent la demande. Ceux qui ne l’acceptent pas recevront une indemnisation de licenciement de 6 mois. Le conflit sur la flexibilité du travail entre Grindr, l’une des applications de rencontre les plus réussies, et les travailleurs sera bientôt résolu.



