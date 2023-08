Le plus grand changement de Microsoft Office en 15 ans a déjà une date

En moins d’un mois, la police par défaut et le thème par défaut des documents de Microsoft Office vont changer complètement.

Les applications de Microsoft Office vont bientôt changer leur police et leur thème par défaut.

En moins d’un mois, le plus grand changement que nous ayons jamais vu dans la suite d’applications de bureautique de Microsoft au cours des 15 dernières années aura lieu. Comme nous l’avions déjà annoncé il y a quelques semaines, la célèbre police Calibri ne sera plus la police par défaut d’Office, et comme si cela ne suffisait pas, le thème par défaut des documents Office va changer complètement.

Comme nous avons pu le savoir grâce à la page des modifications de Microsoft 365, la société effectue déjà quelques tests avec le nouveau style, et dans quelques semaines, le changement sera déployé de manière plus large et couvrira l’ensemble des utilisateurs d’Office.

Aptos sera la nouvelle police par défaut de Microsoft Office

Un des changements les plus marquants de cette refonte est le remplacement de Calibri par une nouvelle police : Aptos. Il s’agit d’une police variable qui, selon la marque, s’inspire de la typographie suisse des années 1950. Une fois le changement effectué, Calibri ne sera plus la police par défaut après 18 ans.

La nouvelle police, ainsi qu’une nouvelle palette de couleurs qui abandonne le jaune pour mettre en valeur le vert, commenceront à être disponibles dans les applications Office tout au long du mois de septembre prochain.

Microsoft estime que cette nouvelle palette de couleurs apportera un contraste plus prononcé et améliorera la lisibilité des documents, en plus de donner une apparence plus professionnelle aux projets.

Les changements affecteront principalement PowerPoint, Word, Excel et Outlook, mais d’autres services de la société seront également impactés, dans une plus ou moins grande mesure, par la refonte.

D’autres applications de la suite d’outils de travail de Microsoft, comme Teams, ont également connu d’importants changements au cours des dernières semaines.

