Voici les jeux qui arrivent sur Xbox Game Pass dans la deuxième vague de nouveautés d’août.

Parmi les nouveautés de ce mois, nous pouvons trouver deux lancements qui arrivent sur Game Pass le jour de leur sortie.

Ce sont les jeux de Xbox Game Pass dans la deuxième vague du mois d’août 2023

Nous sommes déjà à la moitié du mois d’août 2023, ce qui indique qu’il reste beaucoup moins de temps avant la fin du mois estival des vacances par excellence pour beaucoup. Cependant, cela ne nous empêche pas de recevoir des nouveautés dans le monde du jeu vidéo, et plus précisément dans le domaine des nouvelles additions aux services d’abonnement qui existent actuellement dans l’industrie. Hier, c’était au tour de Microsoft, qui a annoncé la nouvelle série de titres qui arrive dans cette deuxième moitié du huitième mois de l’année sur Xbox Game Pass.

Plus précisément, les jeux qui arrivent sur Xbox Game Pass, auquel vous pouvez maintenant vous abonner pour la première fois pour 1 euro mais pour moins de temps, dans cette deuxième vague de nouveautés d’août sont au nombre de 4, cela sans compter un jeu déjà disponible dans ledit service Xbox. De plus, parmi ces nouvelles incorporations, nous pouvons souligner deux jeux qui arrivent en même temps que leur lancement dans le catalogue de Game Pass, dont l’un est Sea of Stars, qui fera également sa première apparition sur PlayStation Plus Extra ce mois-ci.

Voici les nouveautés qui arrivent sur Xbox Game Pass dans la deuxième moitié du mois d’août 2023

more games! you can’t help but smilehttps://t.co/gsCBM5Pldl pic.twitter.com/nsjDUuJSwQ — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) 15 août 2023

Maintenant,passons en revue toutes les nouvelles incorporations de ce mois. N’oubliez pas que chaque jeu qui arrive sur Game Pass a généralement sa propre date d’arrivée dans le service, bien qu’il puisse arriver que certains d’entre eux coïncident. Quoi qu’il en soit, le premier titre que nous devons mentionner est Everspace 2 (console et cloud), car il est déjà totalement disponible sur le service de Microsoft. De plus, dès demain, le 17 août, arrivera sur la plateforme Firewatch (cloud, console et PC), qui est l’un des jeux les plus acclamés pour sa narration et son mystère ces dernières années.

De plus, comme nous l’avons dit,Xbox Game Pass reçoit deux jeux dès leur lancement ce mois-ci. Ces titres sont le déjà mentionné Sea of Stars (cloud, console et PC), qui atterrit sur le service le 29 août prochain, et The Texas Chain Saw Massacre (cloud, console et PC), un jeu d’horreur asymétrique basé sur le film emblématique de 1974, qui arrive le 18 août sur ledit service. Pour clore la liste des nouveautés de ce mois-ci, nous aurons Gris (cloud, console et PC), le jeu indépendant très apprécié développé par le studio français Nomada Studio. Cette proposition, en réalité, a un style artistique unique et vous pourrez le constater, si vous ne l’avez pas déjà fait, à partir du 5 septembre sur Game Pass.

Voici tous les jeux qui arrivent sur Xbox Game Pass dans la deuxième vague de nouveautés du mois d’août 2023, mais cela ne s’arrête pas là, car nous connaissons également l’identité des propositions qui quitteront ledit service le même mois. Plus précisément, il y aura 6 titres qui quitteront Game Pass le 31 août prochain, et il s’agit de ceux-ci: Black Desert (cloud et console), Commandos 3 – HD Remaster (cloud, console et PC), Immortality (cloud, console et PC), Nuclear Throne (cloud, console et PC), Surgeon Simulator 2 (cloud, console et PC) et Tinykin (cloud, console et PC).



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :