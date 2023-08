C’est officiel : vous ne pourrez pas acheter le nouveau Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi a confirmé que son smartphone pliable le plus avancé à ce jour ne sera pas vendu sur le marché mondial.

Le Xiaomi MIX Fold 3 est le dernier modèle pliable lancé par la marque pékinoise.

Lors de son événement matériel le plus important de cet été, Xiaomi a présenté au monde son nouveau MIX Fold 3, le smartphone pliable le plus fin du marché et l’un des plus avancés actuellement. Et si, comme nous, le nouveau MIX Fold 3 vous avait conquis, je crains que nous ayons de mauvaises nouvelles pour vous.

Un représentant de la société a confirmé ce que nous craignions déjà : le Xiaomi MIX Fold 3 sera un modèle exclusif du marché chinois et ne pourra pas être acheté dans le reste du monde.

Ne vous attendez pas à pouvoir acheter le Xiaomi MIX Fold 3 sur le marché mondial

Les générations précédentes de la série Xiaomi MIX Fold étaient déjà exclusives au marché d’origine de la société, de la même manière que les modèles précédents de la famille Xiaomi Ultra jusqu’à l’arrivée du Xiaomi 13 Ultra au début de cette année. Compte tenu de ce qui s’est passé avec ce dernier modèle, certains espéraient que la marque déciderait de suivre les mêmes étapes et d’amener son nouveau modèle pliable sur le marché mondial.

Il n’en sera pas ainsi. Par le biais d’une publication sur son profil X, Daniel Desjarlais, directeur de la communication de Xiaomi, a confirmé que le MIX Fold 3 sera un modèle disponible exclusivement sur le marché chinois.

Confirming that Xiaomi MIX Fold 3 will be available exclusively in Mainland China. — Daniel Desjarlais (@DanielinHD) Aout 16, 2023

Le reste du monde sera donc privé des nouveautés apportées par le nouveau smartphone pliable de Xiaomi, notamment son design ultra-fin, un système de caméras avec le label LEICA qui intègre un double capteur avec téléobjectif, un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 amélioré et une construction plus avancée utilisant un nouveau type de charnière plus résistante.

Il reste toujours la possibilité de se tourner vers les stores d’importation pour se procurer un Xiaomi MIX Fold 3 dans le reste des régions en dehors de la Chine, bien qu’il faille prendre en compte des problèmes de compatibilité avec les réseaux 4G et 5G d’autres pays, en plus du fait de disposer d’un logiciel orienté vers le consommateur chinois.



