Le Samsung Galaxy Z Fold4 bénéficie actuellement d’une réduction de 620 euros sur son prix.

Un des meilleurs téléphones Samsung bénéficie d’une réduction impressionnante sur son prix déjà élevé.

Le Samsung Galaxy Z Fold4 bénéficie d’une réduction de 620 euros sur son prix habituel

Les nouveaux Samsung Galaxy Z Fold et Z Flip sont déjà parmi nous, ce qui semble créer des occasions pour nous procurer les modèles précédents, qui restent des téléphones haut de gamme actuels, car ils sont très puissants et offrent des fonctionnalités en accord avec leur prix élevé. Lorsque nous parlons de grandes occasions pour acheter l’un de ces smartphones, nous faisons référence au fait qu’en ce moment, nous pouvons trouver certaines offres qui rendent leurs prix plus attrayants.

Dans ce cas, nous parlons du Samsung Galaxy Z Fold4. Ce téléphone avec un écran pliable a généralement un prix de 1 919 euros, mais maintenant ce prix a considérablement baissé grâce à cette offre que nous pouvons trouver sur Amazon, une offre que vous pouvez également trouver sur PcComponentes, où ce téléphone de la marque coréenne atteint souvent les 2 000 euros de prix. Dans les deux cas, que ce soit sur Amazon ou sur PcComponentes, vous pouvez bénéficier de la livraison gratuite, bien qu’en ce qui concerne Amazon, vous deviez être abonné à Amazon Prime.

Samsung Galaxy Z Fold4

Le Samsung Galaxy Z Fold4 est désormais disponible à moins de 1 300 euros grâce à cette offre sur Amazon

En ce qui concerne la réduction que vous pouvez trouver sur Amazon, ce téléphone bénéficie d’une réduction de 32%, ce qui fait passer son prix habituel de 1 919 euros pour le Samsung Galaxy Z Fold4 à 1 299 euros sur Amazon, ce qui représente une réduction de 620 euros, ce qui est une offre spectaculaire. Il est vrai que ces 1 299 euros représentent encore beaucoup d’argent, mais il est indéniable que l’offre est extraordinaire pour un smartphone qui est l’un des meilleurs du marché actuellement.

Le Samsung Galaxy Z Fold4, qui a une évaluation de 4,4 étoiles sur Amazon, est équipé d’un écran principal Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex de 7,6 pouces avec résolution QXGA+, et 120 Hz de taux de rafraîchissement adaptatif. En ce qui concerne son écran externe, on trouve ici un Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces avec résolution HD+. À l’intérieur de ce téléphone, dans sa version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne, se trouve le processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

En plus de cela, nous trouvons un système photographique composé d’un module arrière avec trois capteurs : un principal de 50 MP, un grand angle de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP. Ce système, par ailleurs, comprend une caméra frontale sur l’écran extérieur de 10 MP et une caméra intérieure de 4 MP.

De plus, nous devons également parler de sa batterie, qui a une capacité de 4 400 mAh, ce qui permet à ce téléphone de durer entre 5 et 6 heures d’utilisation de l’écran, et cela même en utilisant le téléphone de manière mixte pendant une journée complète. De plus, il est à noter que ce téléphone peut se recharger complètement en environ une heure et demie, et il peut également être chargé sans fil.

Samsung Galaxy Z Fold4

Avant de conclure cet article, rappelez-vous que ce téléphone pliable de Samsung fonctionne sous Android 12, et qu’il utilise l’interface personnalisée One UI 4.1.1. Il est également équipé de la 5G, du LTE, du WiFi 6, du Bluetooth 5.2 et du NFC, ainsi que d’un capteur d’empreintes latéral et d’une certification IPX8, ce qui le rend résistant à l’eau et à la poussière. Après tout cela, n’oubliez pas que le Samsung Galaxy Z Fold4 peut être à vous dès maintenant sur Amazon au prix de 1 299 euros sur Amazon.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :