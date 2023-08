C’est officiel : si tu ne paies pas pour Blue, tu ne peux plus utiliser X Pro (anciennement connu sous le nom de TweetDeck)

TweetDeck est rebaptisé X Pro et il est maintenant nécessaire de payer pour utiliser l’outil.

TweetDeck n’est plus gratuit et s’appelle maintenant X Pro.

Après la suppression de l’oiseau emblématique et son changement de nom, Elon Musk continue de faire des changements sur Twitter. Maintenant, la populaire application appelée TweetDeck a été rebaptisée X Pro, un service qui n’est plus gratuit comme avant et qui nécessite un abonnement à Blue pour être utilisé par les utilisateurs.

Bien que cela était déjà un secret de polichinelle, de nombreux utilisateurs ont pris conscience de ce changement en essayant d’accéder à l’outil. Maintenant, si vous n’êtes pas abonné à X Premium et que vous entrez dans X Pro, vous serez redirigé vers la page de paiement pour vous abonner, puis vous pourrez utiliser l’application.

TweetDeck devient X Pro et n’est plus gratuit.

Ce changement a été annoncé pour la première fois le 3 juillet dernier, où l’entreprise a annoncé que pour utiliser TweetDeck, les utilisateurs devaient être vérifiés. Un peu plus d’un mois plus tard, comme nous l’avons mentionné, en essayant d’accéder à l’outil, l’utilisateur est redirigé vers la plateforme de paiement de X pour que l’utilisateur adhère à Blue et puisse continuer à l’utiliser.

X Pro (anciennement connu sous le nom de TweetDeck) est un outil génial pour les personnes chargées de gérer un compte car il permet la planification de publications, la gestion de plusieurs comptes à la fois et la personnalisation des colonnes de l’application pour un meilleur accès au contenu tel que les notifications, la timeline, etc.

Combien coûte l’utilisation de X Pro ?

Pour pouvoir utiliser le nouveau TweetDeck, une adhésion à Blue, le service de X qui vous offre des avantages tels que la possibilité de publier des publications plus longues, d’annuler l’envoi de messages ou de modifier des tweets déjà publiés, entre autres fonctionnalités de personnalisation, est nécessaire.

Le service propose un abonnement mensuel de 9 euros ou un abonnement annuel de 91,55 euros en échange. Cependant, il existe également une option familiale qui permet l’accès au service pour jusqu’à cinq personnes. Maintenant, pour pouvoir utiliser X Pro, il faudra choisir l’un de ces plans.

Avec cela, Elon Musk ne fait rien d’autre que de continuer à monétiser le réseau social de toutes les manières possibles. Rappelons-nous que désormais, X paie ses utilisateurs grâce à la publicité de leurs publications ou envisage d’ajouter des appels vidéo ainsi que des options bancaires dans le but de transformer le réseau social en une plateforme « tout en un ».

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :