Les meilleurs smartphones à moins de 300 $ – août 2023

À la recherche d’un excellent smartphone mais pas prêt à dépenser plus de 300 $? Alors vous êtes au bon endroit, car dans cet article, nous vous présenterons les 5 meilleurs smartphones à moins de 300 $. Lisez la suite !

Meilleurs smartphones à moins de 300 $

1. Redmi Note 12 Turbo

Une fois de plus, si vous recherchez un excellent appareil à un prix raisonnable, le Redmi Note 12 Turbo est le choix à faire. Le téléphone est alimenté par la puissante puce Qualcomm Snapdragon 7+ Gen2, associée à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

L’écran du Redmi Note 12 Turbo est également impressionnant, avec un affichage AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz.

En ce qui concerne le système de caméra, le smartphone est équipé d’un appareil photo principal de 64 MP, d’un appareil photo grand angle de 8 MP et d’une lentille macro de 2 MP. Pour les selfies, il y a une caméra frontale de 16 MP.

Enfin, le Note 12 Turbo est doté d’une énorme batterie de 5000 mAh qui peut durer longtemps et prend en charge la charge rapide de 67 W. Les autres fonctionnalités incluent NFC et un émetteur infrarouge.

2. Vivo T2X

Une des meilleures options pour les amateurs de jeux mobiles est le Vivo T2X. Cet appareil est équipé d’un puissant processeur MediaTek Dimensity 1300, ainsi que de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne.

Le Vivo T2X possède également un écran de 6,58 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement impressionnant de 144 Hz. Cela rend l’expérience de jeu fluide et immersive.

L’appareil dispose ensuite d’une bonne configuration de caméra, avec un capteur principal de 50 MP et une lentille macro de 2 MP à l’arrière. À l’avant, il y a une caméra selfie de 16 MP.

Enfin, le Vivo T2X est doté d’une énorme batterie de 6000 mAh qui prend en charge la charge rapide de 44 W.

3. Motorola Moto G Stylus 5G 2023

Ensuite, nous avons une option très intéressante pour ceux qui sont plus axés sur la productivité avec le Motorola Moto G Stylus 5G 2023, qui est fourni avec un stylet qui vous permet de dessiner, d’écrire et de naviguer aisément. Le téléphone Motorola est alimenté par un processeur Snapdragon 6 Gen 1 avec 6 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage.

Le téléphone dispose également d’un écran LCD de 6,6 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le Motorola Moto G Stylus 5G 2023 est équipé d’un système de caméra double avec un appareil photo principal de 50 MP et une lentille ultragrand angle de 8 MP. Il dispose également d’une caméra selfie de 16 MP à l’avant.

Le téléphone possède une batterie de 5000 mAh qui prend en charge la charge rapide de 20 W. Il dispose également de haut-parleurs stéréo, d’un design hydrofuge et d’un lecteur d’empreintes digitales sur le côté.

4. POCO X5 Pro 5G

Une autre option milieu de gamme pour les amateurs de 5G est le POCO X5 Pro 5G. Ce téléphone est équipé de la puce Qualcomm Snapdragon 778G, avec 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage.

Le POCO X5 Pro 5G dispose également d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tout comme son homologue plus grand.

Le téléphone propose ensuite un appareil photo principal de 108 MP avec une lentille ultragrand angle de 8 MP et une lentille macro de 2 MP pour la photographie. Il dispose également d’une caméra frontale de 13 MP pour les selfies.

Enfin, le téléphone est doté d’une batterie de 5000 mAh qui peut être chargée rapidement avec une charge de 67 W. Il dispose également d’une prise audio 3,5 mm et d’un émetteur infrarouge parmi ses fonctionnalités.

5. Blackview BV9300

Enfin, nous avons quelque chose pour ceux qui veulent un téléphone plus robuste avec une impressionnante autonomie de batterie : le Blackview BV9300. Le téléphone est alimenté par un chipset MediaTek Helio G99 avec 12 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage.

Le dispositif Blackview propose ensuite un écran IPS LCD de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une protection Corning Gorilla Glass 5.

Le Blackview BV9300 dispose également d’un système de triple caméra avec un appareil photo principal de 50 MP, une lentille ultragrand angle de 8 MP et une lentille macro de 2 MP. À l’avant, il y a une caméra selfie de 32 MP.

Le téléphone dispose également d’une énorme batterie de 15080 mAh qui prend en charge la charge rapide de 33 W. Il dispose également de haut-parleurs stéréo doubles, d’un audio Hi-Res et d’un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran.

Et bien sûr, le téléphone est résistant à la poussière et à l’eau selon les normes IP68/IP69K, résistant aux chutes sur du béton jusqu’à 1,8 m, conforme à la norme MIL-STD-810H et dispose d’un télémètre laser et d’une lampe de poche dédiée.

