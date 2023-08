Un AirTag bien caché change le dénouement de ce vélo volé

Une femme retrouve son vélo volé grâce à un AirTag caché dedans.

Une bicyclette volée retrouvée grâce à un AirTag

Bien que l’AirTag n’ait été lancé que il y a seulement deux ans, il est devenu l’un des dispositifs les plus importants d’Apple grâce à sa capacité à aider ses utilisateurs à retrouver leurs objets perdus. Grâce à ce petit traqueur, nous avons connu des histoires incroyables comme celle d’une personne qui a réussi à récupérer la valise que la compagnie aérienne lui avait perdue, par exemple.

Et dans ce cas, nous devons nous rendre aux Pays-Bas, où une femme a réussi à récupérer son vélo volé grâce à un AirTag dissimulé à l’intérieur. En effet, les vols de vélos deviennent monnaie courante, c’est pourquoi elle a décidé d’y installer le traqueur d’Apple. Et ça a fonctionné.

Une femme réussit à récupérer son vélo volé grâce à un AirTag

Beatriz Spaltemberg et son mari, William Lacerda, vivent à Utrecht, une ville située aux Pays-Bas. Comme nous l’avons dit, les vols de vélos deviennent courants et c’est pourquoi ils ont décidé de placer un AirTag sur l’un de leurs vélos.

Comme tous les jours, Beatriz Spaltemberg, propriétaire du vélo, s’est rendue au gymnase et l’a laissé garé dehors. Ce qu’elle ne savait pas, c’est qu’elle avait laissé les clés à l’intérieur, ce que le voleur a exploité pour emporter le vélo. En sortant du gymnase, elle a réalisé que son vélo n’était plus là où elle l’avait laissé.

Après avoir constaté qu’elle avait été victime d’un vol, elle a ouvert l’application « Localiser » sur son iPhone et a pu voir l’emplacement de son vélo presque en temps réel. Après cette découverte, ils ont appelé la police pour signaler la situation et indiquer l’emplacement du vélo, accompagnés de deux officiers de police.

Arrivés sur les lieux, ils ont à nouveau ouvert l’application « Localiser » dans le but d’utiliser la localisation précise qui indiquait avec des flèches où se trouvait leur objet perdu, afin de prouver que le vélo situé à cet endroit était leur propriété. Bien que le voleur ne se trouvait pas sur place, la police est en train de recueillir des images des caméras de sécurité.

AirTag

Et voilà encore une histoire de personnes qui ont réussi à retrouver leurs objets perdus grâce à un AirTag. Mais il y en a beaucoup plus, car n’oublions pas qu’un utilisateur a réussi à retrouver la valise qui lui a été volée à l’aéroport.

