Ce sera le premier store d’applications alternatif à l’App Store qui arrivera sur iPhone

On sait déjà quelle sera l’une des premières alternatives au App Store sur l’iPhone.

On sait déjà l’une des premières alternatives au App Store

Le 1er novembre 2022, la loi sur les marchés numériques (DMA) est entrée en vigueur, une législation approuvée par le Parlement européen, qui obligera la société de la pomme croquée à permettre à l’iPhone d’avoir des alternatives au App Store afin que les utilisateurs puissent télécharger des applications en dehors de la boutique officielle d’Apple.

Cependant, Apple dispose jusqu’au 5 mars 2024 pour effectuer ce changement sur ses principales plateformes, un changement historique car la société n’a jamais été tolérante avec le sideloading, du moins sur iOS et iPadOS. Même s’il peut encore se passer beaucoup de choses avant que le changement ne se produise, certaines entreprises ont déjà annoncé leur alternative au App Store.

Setapp sera l’une des premières alternatives au App Store sur l’iPhone

Bien qu’Apple n’ait jamais autorisé le sideloading sur l’iPhone ou l’iPad, il est vrai qu’il le permet sur le Mac. Sur macOS, il est possible pour les utilisateurs de télécharger des applications en dehors du Mac App Store. Une des façons dont les utilisateurs peuvent le faire est via Setapp, une plateforme d’abonnement qui propose une grande variété d’applications pour le Mac que les utilisateurs peuvent télécharger et utiliser.

???? Exciting news for iPhone users in Europe! @Setapp, the ultimate app subscription service for macOS and iOS, is planning to launch as an alternative app store! Join the waitlist and be the first to explore: https://t.co/pbpcM5JzvP#Apple #AppStore #DMA #DigitalMarketsAct pic.twitter.com/ECgthzXzt1 — Setapp (@Setapp) 15 août 2023

Comme l’a annoncé la plateforme elle-même et comme le rapporte bien MacRumors, Setapp arrivera également sur iOS et iPadOS. La boutique alternative au App Store de l’iPhone et de l’iPad fonctionnera plus ou moins de la même manière que sur le Mac, les utilisateurs pourront accéder à un vaste catalogue d’applications, en plus de disposer de plus de 30 nouvelles applications qui s’ajouteront à la plateforme.

Même si nous n’avons pas encore vu de signe de ce grand changement dans les versions bêta d’iOS et d’iPadOS 17, il est évident qu’il arrivera tôt ou tard et les entreprises doivent déjà se préparer à cela, comme c’est le cas de Setapp. Setapp propose certaines des applications les plus célèbres pour macOS comme CleanShot X, CleanMyMac, Paste, PopClip, et bien d’autres encore. S’ils veulent miser gros, ils pourraient faire de même, mais avec l’iPhone et l’iPad.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :