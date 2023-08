iOS 17 Beta 6 désormais disponible avec deux changements très importants

La sixième version bêta d’iOS 17 est désormais disponible en téléchargement et comporte deux changements très importants.

Nous sommes déjà dans la dernière ligne droite du processus de la version bêta d’iOS 17 et cela indique que le cycle hebdomadaire vient de commencer. Après avoir lancé la cinquième version bêta d’iOS 17 pour les développeurs et les testeurs publics la semaine dernière, Apple a libéré hier la sixième version bêta pour les développeurs et la quatrième version publique pour tous ceux qui la testent également. Et, bien qu’elle n’apporte pas beaucoup de nouveautés, il y a tout de même deux changements importants.

Avec le lancement de cette version bêta, Apple montre qu’elle écoute les utilisateurs car elle a apporté un changement après toutes les plaintes reçues la semaine dernière pour avoir modifié le bouton pour raccrocher un appel, quelque chose qui était présent depuis deux mois, mais qui est devenu viral.

Apple change à nouveau le bouton pour raccrocher un appel

Avec iOS 17, Apple a introduit les affiches de contacts, des cartes personnalisables qui s’affichent en plein écran lorsque quelqu’un nous appelle et auxquelles nous pouvons ajouter des Memoji, changer les noms, etc. Pour que ces cartes soient bien visibles, Apple a dû déplacer les boutons qui apparaissent pendant un appel afin que l’affiche du contact soit bien visible.

Ainsi, en déplaçant les boutons vers le bas, elle a également déplacé le bouton pour raccrocher un appel qui est passé du centre de l’écran au coin inférieur droit. Ce qui n’a pas plu aux utilisateurs qui l’ont rendu viral sur les réseaux sociaux en déposant un flot de plaintes.

Et c’est à cela que servent les versions bêta. Tout comme cela s’est produit avec la barre de recherche dans Safari d’iOS 15, qui a rendu optionnel le fait de l’avoir en bas, le bouton pour raccrocher un appel a été modifié et passe maintenant du coin inférieur droit au centre. Cependant, la barre de boutons reste en bas.

Il est plus facile que jamais d’envoyer des photos via iMessage

Un autre des grands changements apportés par cette sixième version bêta d’iOS 17 est la possibilité d’envoyer des photos plus rapidement et efficacement via l’application Messages. Avec iOS 17, le menu des éléments à envoyer a été modifié et est maintenant situé à gauche lorsque vous appuyez sur le bouton +.

En appuyant sur ce bouton, une liste d’éléments s’affiche et peut être réorganisée en maintenant l’un d’entre eux enfoncé et en le faisant glisser. Et ce bouton sera désormais utilisé pour envoyer rapidement des photos. Il n’est plus nécessaire de l’appuyer, d’appuyer sur l’icône Photos et d’envoyer une photo, il suffit de le maintenir enfoncé et de choisir la photo.

Si en iMessage mantienes presionado el +, salen directamente las fotos. pic.twitter.com/GCbJSKUn8i — Fran Besora  (@ifrnb) Aout 16, 2023

Autres nouveautés de la sixième version bêta d’iOS 17

Ces deux changements sont très importants, mais la sixième version bêta d’iOS 17 comporte également d’autres nouveautés intéressantes :

Apple continue de modifier l’interface et les animations de l’enregistrement des émotions dans l’application Santé.

Nouvel écran de démarrage de l’application Photos qui présente les nouveautés que nous verrons.

Dans les réglages de l’Écran et Luminosité, les papiers peints d’iOS 17 apparaissent dans les icônes des iPhone.

Et ce sont là les nouveautés qui sont arrivées avec la sixième version bêta d’iOS 17 pour les développeurs et la quatrième version bêta pour les testeurs publics. Il ne reste plus qu’un peu plus d’un mois avant son lancement officiel, vous n’aurez donc pas à attendre longtemps pour profiter de toutes les nouveautés.



