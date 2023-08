Nouveau OnePlus Ace2 Pro, une bête avec Snapdragon 8 Gen 2, 24 Go de RAM et charge de 150 W

OnePlus vient de lancer son smartphone le plus puissant à ce jour. Voici le nouveau Ace2 Pro.

Le OnePlus Ace2 Pro est le téléphone le plus puissant de l’histoire de la marque

Tel que prévu depuis quelques jours, OnePlus a présenté aujourd’hui son nouveau smartphone haut de gamme. Il s’agit du OnePlus Ace2 Pro, un nouveau modèle de sa série Ace, qui se positionne comme le téléphone le plus puissant jamais vu dans le catalogue de l’entreprise jusqu’à présent.

Malgré sa ressemblance avec le OnePlus 11 que nous avons testé en début d’année, l’Ace2 Pro présente certaines différences importantes en termes de design, de configurations mémoire, d’appareil photo, etc. Nous allons passer en revue tous ses détails.

OnePlus Ace2 Pro, toutes les informations

C’est dans son design que nous trouvons le plus de similitudes entre le OnePlus Ace2 Pro et le OnePlus 11. Une fois encore, la marque chinoise mise sur le langage visuel qu’elle utilise depuis quelques mois, en optant pour un module de caméras arrière circulaire qui attire toute l’attention, et qui se fond avec le cadre qui entoure tout le châssis de l’appareil.

Ce modèle est disponible en deux couleurs : vert et noir, dans les deux cas avec une partie arrière brillante qui, selon OnePlus, a été traitée pour simuler l’effet des voitures de sport.

À l’avant, il est doté d’un écran Fluid AMOLED de 6,74 pouces de diagonale avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, une résolution Quad HD et 450 pixels par pouce. Il peut atteindre 1600 nits de luminosité et, curieusement, il est capable de fonctionner sous l’eau grâce à une technologie développée par la marque appelée Rain Water Touch.

Il est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, associé à jusqu’à 24 Go de mémoire RAM ce qui lui permet de devenir le téléphone le plus puissant du marché. De plus, il est équipé d’une batterie de 5000 mAh de capacité et est compatible avec le système de charge SuperVOOC de 150 W de puissance, qui permet de recharger complètement sa batterie en environ 15 minutes.

Son système de caméras est dirigé par un capteur principal de 50 mégapixels de résolution, auquel s’ajoute un appareil photo secondaire de 8 mégapixels associé à un objectif grand angle et un capteur macro de 2 mégapixels. La caméra avant a 16 mégapixels.

Prix du OnePlus Ace3 Pro et où l’acheter

Le nouveau smartphone de OnePlus a été présenté en Chine, où il sera exclusivement mis en vente. Il y a des rumeurs selon lesquelles il pourrait arriver sur le marché mondial sous le nom de OnePlus 12R, mais ce n’est pas encore confirmé.

Pour l’instant, le prix du téléphone n’a pas été confirmé. Nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons des nouvelles à ce sujet.

