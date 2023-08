La prochaine crise financière sera causée par l’IA et pourrait être dévastatrice

Il existe une véritable crainte que l’IA puisse être à l’origine de la pire crise économique.

La prochaine crise économique pourrait être un désastre pour l’humanité

Les crises financières préoccupent tout le monde. Ces cycles du système dominant font que la population peut subir de durs revers économiques après des périodes de prospérité. Au cours des dernières années, les crises de la structure économique ont été assez constantes et ont suscité une préoccupation parmi le public et les experts. Maintenant, il semble que des IA telles que ChatGPT ou l’IA de Google pourraient aggraver la situation.

Ces préoccupations ne viennent pas d’un lieu mal informé, mais ont été émises par le responsable de la « Commission des opérations de bourse » (SEC en anglais) des États-Unis, un véritable expert qui met en garde depuis de nombreuses années contre les dangers que peuvent représenter les IA sur le plan économique si l’on n’y prend pas garde.

L’IA et l’origine de la prochaine grande crise économique

Gary Gensler est actuellement le visage public de la SEC. Autrefois professeur au MIT de Massachusetts, il est considéré comme l’une des grandes personnalités en matière de théorie économique. Le MIT est l’un des centres de recherche et de développement les plus réputés des États-Unis et du monde entier, il est donc aussi proche qu’il est possible d’être un véritable expert dans le domaine.

Ainsi, Gensler a déclaré qu’il s’inquiète que la prochaine grande crise soit causée par l’IA, comme le souligne le Wall Street Journal. Ce n’est pas étonnant, car à l’époque, Gensler avait déjà mis en garde contre le « Deep-Learning » et les problèmes pouvant en découler. Après tout, les IA ne sont rien d’autre qu’une version mise à jour et améliorée de ces mêmes systèmes qui les ont précédées. Par conséquent, les risques peuvent être exactement les mêmes.

Les raisons pourraient être les suivantes :

Ce qui le préoccupe le plus, c’est que les algorithmes de boîte noire deviennent fous et commencent à vendre les mêmes valeurs en même temps et de manière incontrôlée.

La plupart des experts en IA viennent des mêmes milieux, ce qui peut entraîner l’application des mêmes solutions, créant ainsi un « effet d’apprentissage » dangereux.

Il en va de même pour ce qui est appelé l' »effet de troupeau ». Comme toutes les IA sont formées avec les mêmes ensembles de données, il existe la possibilité qu’elles commettent les mêmes erreurs.

Enfin, on trouve que le système peut être opaque, entraînant de réelles dissensions dans le cadre existant car il serait imprévisible et impossible à comprendre.

Gensler n’est pas le seul à avoir mis en garde contre les dangers de l’IA. Bill Gates lui-même a également souligné les grands dangers et les solutions possibles.

Il est évident que les IA peuvent être d’un grand support pour l’être humain, mais il semble que certains secteurs préfèrent ne pas remplacer la main humaine en aucun cas, considérant que cela pourrait entraîner une série de risques qui pourraient être très dangereux à l’avenir. Ainsi, la prochaine grande crise économique pourrait être causée par les IA.

