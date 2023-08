Google Photos se met à jour en grand avec 5 nouveautés

Google Fotos a reçu l’une de ses plus grandes mises à jour depuis longtemps. Voyons tout ce qui change.

Les « Mémoires » de Google Photos ont reçu un grand coup de neuf

Google a annoncé l’une des plus grandes mises à jour pour Google Photos de ces dernières années. L’application de stockage et d’organisation d’images et de vidéos dans le cloud a bénéficié d’un relooking dans sa section « Mémoires », la fonction qui sélectionne des images et les regroupe selon le jour, l’événement ou le sujet qu’elles traitent, pour ensuite les afficher sous forme de diaporama.

Avec cette nouvelle mise à jour, Google accorde une plus grande importance à ces « Mémoires » et a effectué plusieurs changements importants que nous allons passer en revue ci-dessous.

Les Mémoires de Google Photos changent complètement

Tout d’abord, Google a réservé un nouvel emplacement pour les « Mémoires » dans la barre d’outils inférieure de l’application. À partir de maintenant, il sera possible d’accéder à cette section de l’application plus rapidement via son icône.

Une fois à l’intérieur, il sera possible de voir toutes les Mémoires générées par Google Photos dans un carrousel vertical avec un nouveau design, où les images les plus pertinentes apparaissent sous forme de collage.

D’autre part, Google Photos propose désormais également la possibilité d’inviter d’autres personnes à collaborer aux Mémoires en ajoutant leurs propres images et vidéos, comme s’il s’agissait d’un album partagé.

Il est également possible de générer des titres pour nommer les Mémoires. Ce qui est le plus frappant, c’est l’utilisation de l’intelligence artificielle génératrice pour générer les noms, en fonction du type d’images et de leur contexte.

Enfin, une fonctionnalité à venir permettra de partager les Mémoires via des applications de messagerie instantanée ou des réseaux sociaux, comme WhatsApp.

Pour le moment, toutes les nouveautés liées aux Mémoires dans Google Photos seront disponibles exclusivement aux États-Unis, et il n’est pas clair quand elles commenceront à être disponibles dans le reste du monde. Quoi qu’il en soit, elles ne devraient pas mettre trop de temps à apparaître dans l’application Google Photos pour tous les utilisateurs, aux côtés de la grande refonte de l’application que nous avons pu voir il y a quelques semaines seulement.

