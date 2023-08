Apple publie iOS 17 Developer Beta 6 et quatrième iOS 17 Public Beta

Le mois de septembre est à peine à deux semaines, ce qui indique que l’événement Apple à venir est également proche. Après l’événement, iOS 17 sera également publié pour tous les iPhones éligibles. Par conséquent, le géant de la technologie travaille constamment sur iOS 17 grâce aux tests bêta.

Aujourd’hui, Apple a publié la sixième itération d’iOS 17 aux développeurs et la quatrième itération aux testeurs bêta publics. Bien que les numéros bêta soient différents, les mises à jour sont les mêmes. Notamment, avec cette récente version bêta, la version publique est prévue pour être à seulement deux ou trois versions bêta, y compris la version candidate.

En plus d’iOS 17 Beta 6, Apple a également publié iPadOS 17 Beta 6, watchOS 10 Beta 6 et tvOS 17 Beta 6. Les deux versions bêta d’iOS 17 Beta 6 et iPadOS 17 Beta 6, ainsi que leurs mises à jour bêta publiques, ont le même numéro de version qui est 21A5312c. Comme on peut le voir dans le numéro de version, nous nous approchons de la version publique.

Apple a déjà ajouté la majorité des fonctionnalités d’iOS 17 qui ont été dévoilées lors de l’événement WWDC plus tôt cette année. Avec seulement quelques versions bêta restantes avant la sortie officielle d’iOS 17, il est peu probable que de nouvelles fonctionnalités soient introduites lors des versions bêta restantes. L’objectif principal d’Apple maintenant est de s’assurer qu’iOS 17 est une mise à jour fluide et sans bugs. Et la stratégie se reflète dans la dernière version bêta.

iOS 17 Beta 6 est livré avec de nombreux correctifs de bugs dans 79 catégories différentes. Donc, si vous avez rencontré des problèmes sur la version bêta d’iOS 17, la nouvelle version bêta pourrait les résoudre. Cependant, le bug de la longue notification est toujours présent. Tous les problèmes résolus sont mentionnés ici.

En plus de tant de problèmes résolus, Apple a également modifié certaines interfaces utilisateur dans différentes applications. Le principal changement est le remplacement du bouton Fin d’appel dans l’appel téléphonique, le bouton Fin d’appel ayant été déplacé au milieu.

Voici d’autres changements :

– Dans les paramètres Affichage et luminosité, l’aperçu d’écran de verrouillage est mis à jour avec le fond d’écran iOS 17.

– Pour gérer les applications iMessage, les boutons de suppression sont remplacés par des bascules.

– Certains utilisateurs en Europe voient maintenant Apple Pay Cash, mais rencontrent une erreur lors de la configuration.

– Et quelques autres petits changements.

La sixième version bêta d’iOS 17 est disponible pour les développeurs, et la quatrième version bêta d’iOS 17 est disponible pour les testeurs bêta publics. Si vous êtes déjà sur la version bêta d’iOS 17, vous pouvez vérifier les mises à jour dans Paramètres > Général > Mise à jour logicielle.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :