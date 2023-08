Le variant Xiaomi MIX FOLD 3 avec une caméra sous-écran a été révélé

Dans les dernières heures, une variante du Xiaomi MIX FOLD 3 avec une caméra sous l’écran a été révélée ! Nous ne nous attendions pas à cette évolution surprenante, car l’appareil avait été présenté avec une caméra frontale standard. Cependant, nous avons obtenu des photos d’un modèle du Xiaomi MIX FOLD 3 aujourd’hui qui comporte à la fois une caméra frontale et une bosse de caméra frontale sous l’écran, ce qui pourrait être un appareil prototype. Il semblerait que cet appareil avait une caméra frontale sous l’écran dans la première phase de fabrication, qui a ensuite été abandonnée au profit d’une caméra frontale standard.

Voici une variante du Xiaomi MIX FOLD 3 avec une caméra sous l’écran !

récemment présenté le Xiaomi MIX FOLD 3, qui révolutionnera l’expérience utilisateur. Avec un écran externe compact de 6,56 pouces et un grand écran principal pliable de 8,03 pouces, le Xiaomi MIX FOLD 3 présente des spécifications matérielles uniques qui feront sensation dans l’industrie des smartphones. Dans une photo que nous avons obtenue aujourd’hui, nous avons découvert une information très importante sur le Xiaomi MIX FOLD 3. L’appareil avait une caméra sous l’écran dans la première phase de développement, comme le montre la photo ci-dessous, où l’on peut voir un Xiaomi MIX FOLD 3 avec à la fois une découpe pour une caméra sous l’écran et une caméra frontale normale.

Le Xiaomi MIX FOLD 3 est le dernier et le plus puissant membre de la série d’appareils pliables de Xiaomi, et il présente des spécifications matérielles exceptionnelles. L’appareil dispose d’un écran AMOLED LTPO de 8,03 – 6,56 pouces QHD+ (1916×2160) avec un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4nm). Il est doté d’une configuration à quatre caméras comprenant un capteur principal de 50 MP, un téléobjectif de 10 MP, un téléobjectif périscope de 10 MP et un objectif ultra grand-angle de 12 MP, ainsi qu’une caméra selfie de 20 MP. L’appareil est également équipé d’une batterie Li-Po de 4800 mAh avec prise en charge de la charge rapide filaire de 67 W et de la charge sans fil de 50 W. Il existe également des variantes de stockage avec 12 Go/16 Go de RAM et 256 Go/512 Go/1 To de stockage. L’appareil sera livré avec MIUI 14 basé sur Android 13.

Voici les spécifications techniques du Xiaomi MIX FOLD 3 :

– Chipset : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4nm) avec Adreno 740

– Écran : AMOLED LTPO QHD+ de 8,03 – 6,56 pouces (1916×2160) 120 Hz

– Caméra : Capteur principal de 50 MP + Téléobjectif de 10 MP + Téléobjectif périscope de 10 MP + Objectif ultra grand-angle de 12 MP + Caméra selfie de 20 MP

– RAM/Stockage : 12 Go/16 Go de RAM et 256 Go/512 Go/1 To de stockage UFS 4.0

– Batterie/Charge : Batterie Li-Po de 4800 mAh avec charge rapide de 67 W – 50 W

– Système d’exploitation : MIUI 14 basé sur Android 13

Nous pensons qu’il s’agit d’un appareil prototype à un stade préliminaire de développement, et nous espérons qu’il ne sera pas proposé à la vente de cette manière. Vous pouvez trouver toutes les spécifications techniques du Xiaomi MIX FOLD 3 ici. Que pensez-vous de ce sujet ? Pensez-vous que le Xiaomi MIX FOLD 3 aurait dû être lancé avec une caméra sous l’écran ? N’oubliez pas de partager vos réflexions ci-dessous et restez à l’écoute pour plus d’informations.

