Qualité Samsung garantie pour seulement 179 euros : ce Galaxy ultra abordable atteint le fond dans sa meilleure version.

Grand écran avec résolution Full HD+, 128 Go de mémoire, appareil photo de 50 MP et grande batterie de 5 000 mAh sur ce Samsung Galaxy pour moins de 200 euros.

Ce Samsung Galaxy pour moins de 200 euros a été lancé en 2023 et a un design très moderne.

Si vous êtes fan de Samsung et que vous voulez profiter de la qualité de la marque au quotidien, mais sans dépenser beaucoup d’argent, vous avez de nombreuses options parmi lesquelles choisir. Nous vous recommandons actuellement le Samsung Galaxy A14 pour 3 raisons : parce qu’il est prêt à vous offrir de bonnes performances, parce qu’il est de 2023 et parce qu’il bénéficie d’une importante réduction dans sa meilleure version. Attention, vous pouvez acheter le Samsung Galaxy A14 de 128 Go pour seulement 179 euros sur Amazon dans la couleur de votre choix.

Ces 179 euros représentent le prix minimum historique pour le téléphone dans les couleurs argent et vert, en plus d’une réduction de 50 euros par rapport à son prix original. Si vous avez Amazon Prime, vous n’aurez pas à payer les frais de livraison et vous recevrez le téléphone chez vous très rapidement. Le Samsung Galaxy A14 est plus cher chez Ebay, PcComponentes et MediaMarkt, où il est actuellement vendu aux alentours de 190 euros.

Ce téléphone de Samsung est un bon achat à moins de 200 euros grâce à son design élégant et moderne, à son grand écran haute résolution et à sa version intégrant directement Android 13, entre autres raisons que nous vous expliquerons ci-dessous.

Samsung Galaxy A14

Samsung Galaxy A14, un téléphone bon marché avec la qualité de Samsung

Si nous parlons des qualités du Samsung Galaxy A14, nous devons commencer par ce que nous voyons en premier : le design. Le téléphone se distingue par son esthétique moderne propre aux téléphones de Samsung, avec des lignes simples qui sont très élégantes. En ce qui concerne la couleur, vous pouvez choisir entre le noir, l’argent et le vert. Par ailleurs, son utilisation est confortable grâce aux bords incurvés de son boîtier.

Nous nous concentrons sur la face avant pour vous dire que vous pourrez profiter de vos contenus sur un grand écran, car le smartphone est doté d’un immense écran de 6,6 pouces de technologie LCD. Ce qui ressort le plus, c’est la résolution Full HD+ (2408 x 1080 pixels), qui garantit une haute résolution et une netteté des images. Si vous envisagez d’utiliser le Galaxy A14 pour regarder du contenu multimédia, comme des vidéos sur YouTube, sachez que vous aurez la possibilité de connecter vos écouteurs à la prise jack 3,5 mm.

À l’intérieur du Samsung Galaxy se trouve un processeur octa-core qui offre de bonnes performances lorsqu’il s’agit des applications les plus populaires. Vous pourrez discuter sur WhatsApp, rechercher des informations sur Chrome, passer des appels téléphoniques ou télécharger vos photos sur Instagram sans problème. La RAM est de 4 Go, tandis que le stockage interne est de 128 Go et peut être étendu avec l’une des meilleures cartes microSD. Par ailleurs, le système d’exploitation est One UI 5.0 basé sur Android 13.

Le Samsung Galaxy A14 est équipé de trois caméras à l’arrière, avec une caméra principale de 50 mégapixels qui vous permettra de prendre de bonnes photos dans des environnements bien éclairés. En ce qui concerne la caméra frontale, elle est de 13 mégapixels et vous permettra de prendre de bons selfies. Si vous souhaitez déverrouiller rapidement le téléphone, vous pouvez utiliser à la fois cette caméra frontale et le lecteur d’empreintes digitales sur le côté.

Samsung Galaxy A14

La touche finale est une batterie de 5 000 mAh qui, avec une utilisation normale, peut vous offrir jusqu’à 2 jours d’autonomie facilement. Cette batterie est l’un des points forts du téléphone, avec une prise en charge de la charge rapide de 15 W. Le chargeur n’est pas inclus, mais vous pouvez utiliser celui que vous avez déjà à la maison ou acheter le chargeur Samsung sur Amazon pour environ 12 euros.

Il est également important de mentionner qu’il dispose de la technologie NFC, ce qui indique que vous pourrez l’utiliser pour effectuer des paiements comme avec une carte bancaire. C’est un smartphone bon marché très complet qui, avec les 50 euros de réduction, devient une excellente option si vous recherchez un téléphone de qualité à moins de 200 euros. N’oubliez pas que vous pouvez l’acheter pour seulement 179 euros sur Amazon.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

