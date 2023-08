Ce roi Xiaomi a une réduction de 170 euros et tout ce que tu peux rêver

Une des plus grandes bêtes présentées par Xiaomi chute grâce à cette offre.

Le Xiaomi 12T Pro 5G est à votre portée avec 170 euros de réduction sur sa version la plus puissante, accompagné d’une impressionnante mémoire RAM de 12 Go et d’un stockage de 256 Go. Grâce à Xiaomi, vous pouvez vous procurer l’un des meilleurs smartphones haut de gamme de ces derniers temps, un téléphone incroyablement puissant qui a tout pour lui.

Notre protagoniste est arrivé sur le marché il y a peu de temps pour près de 850 euros, cette offre n’est pas à prendre à la légère. Il rapproche l’un des meilleurs smartphones que nous avons testés l’année dernière, un haut de gamme en bonne et due forme. Son écran vous enchantera, tout comme ses caméras et sa puissance. Nous vous disons tout sur le Xiaomi 12T Pro 5G.

L’écran du smartphone chinois est exceptionnel, c’est toujours l’un des meilleurs sur le marché Android. Il dispose d’une diagonale de 6,67 pouces, de la technologie AMOLED, d’une résolution Full HD+ et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il n’éclate pas seulement de couleurs, mais il se déplace aussi avec une fluidité extrême grâce à son taux de rafraîchissement très élevé. Mais attention, une fois que vous l’essayez, il n’y a pas de retour en arrière.

Le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 qui lui donne vie est l’une des puces les plus puissantes que nous ayons testées, vous n’aurez aucun problème à faire fonctionner n’importe quelle application, aussi exigeante soit-elle. Comme vous pouvez l’imaginer, grâce à ses 12 Go de RAM et à son stockage de 256 Go, vous n’aurez pas à vous soucier de la gestion de la RAM ou de l’espace de stockage.

Faites sortir le photographe qui est en vous avec ses caméras, le téléphone chinois ne baisse pas le niveau en ce qui concerne la photographie. Vous disposerez d’un impressionnant appareil photo principal de 200 mégapixels, d’un objectif grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels pour les petits objectifs. De plus, à l’avant, un appareil photo de 16 mégapixels pour vos selfies.

N’y réfléchissez plus, ce Xiaomi a tout ce dont vous avez besoin pour profiter d’une expérience incomparable. C’est une véritable bête dont vous n’aurez pas à vous soucier de quoi que ce soit. Les prix de Xiaomi ont également tendance à varier régulièrement, gardez à l’esprit que ce 12T Pro ne sera pas disponible indéfiniment.

